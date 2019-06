DA REGIONE LOMBARDIA 73MILA EURO PER IL PROGETTO VALSERIANA E VAL DI SCALVE

ASSESSORE MAGONI VISITA MUSEI E PARCO: TURISMO CULTURALE E NATURA INCONTAMINATA SONO BINOMIO VINCENTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2019 – Visita istituzionale in Val di Scalve per

l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda,

Lara Magoni.

In mattinata l’incontro con gli esponenti della Giunta Comunale

di Schilpario, capitanata dal consigliere Onorino Bonaldi in

rappresentanza del sindaco Marco Pizio, ed alcuni amministratori

locali, tra il quali il presidente dell’Associazione Turistica

di Schilpario, Gian Battista Duci.

Nel pomeriggio, poi, l’assessore Magoni ha fatto tappa al Museo

Etnografico, al Parco minerario e al Museo dei mezzi militari.

TUTTE LE CARTE IN REGOLA – “La Val di Scalve ha notevoli

potenzialità attrattive e ha tutte le carte in regola per

abbinare il ‘turismo culturale’ alle bellezze naturalistiche di

un territorio incontaminato, con paesaggi mozzafiato e percorsi

enogastronomici di alto livello”, ha detto l’assessore Magoni.

FAVORIRE IL DIALOGO – In tal senso, l’impegno dell’assessore

Magoni è chiaro: “Il mio obiettivo è favorire l’incontro tra

enti locali, istituzioni, associazioni e mondo imprenditoriale

affinché si possano cogliere strategie comuni e condivise per il

rilancio di una Valle con potenzialità ancora inespresse”.

BANDO “VIAGGIO #INLOMBARDIA” – In quest’ottica va visto, dunque,

il progetto “Valseriana e Val di Scalve: due valli,

un’ospitalità unica”, che ha partecipato al bando regionale

“Viaggio #inLombardia”, nato per promuovere e sostenere i borghi

e, in generale, gli enti locali lombardi. “Viaggio #inLombardia”

intende valorizzare il potenziale di attrattività turistica

della regione, sviluppando prodotti turistici esperienziali e

rafforzando i flussi di visitatori sul territorio.

CONTRIBUTO REGIONALE – Il progetto ‘Valseriana e Val di Scalve:

due valli, un’ospitalità unica’ ha ottenuto un contributo

regionale di 73.600 euro e coinvolge la Comunità Montana Val di

Scalve (contributo regionale di 33.600 euro), i Comuni di

Ardesio (11.666,67 euro), Gandellino (2.500 euro), Gromo

(5.833,33), Parre (11.666,67), Valbondione (6.000 euro) e

Valgoglio (2.333,33). Il progetto prevede la creazione di un set

di esperienze naturalistiche, enogastronomiche, culturali e

legate ai cinque sensi, da proporre ai turisti della Valseriana

della Val di Scalve.

“Un esempio virtuoso di collaborazione tra enti locali ed

istituzione centrale – ha aggiunto Lara Magoni – che permetterà

di valorizzare le eccellenze dei territori. Risorse da

preservare e riproporre al grande pubblico, a cominciare

dall’antica tradizione mineraria della Val di Scalve: luoghi e

testimonianze che possono essere di sicuro interesse per i

visitatori nazionali ed internazionali. Stiamo parlando di una

perla bergamasca che merita di essere considerata un vero e

proprio ‘Museo a cielo aperto'”.

IL RICORDO DEL MAESTRO TONI MORANDI – Una visita, quella in Val

di Scalve, particolarmente emozionante per Lara Magoni, che

proprio a queste terre lega i migliori ricordi della sua

carriera da campionessa di sci. “Il mio storico allenatore, Toni

Morandi – ha ricordato Magoni – era originario proprio di queste

zone, precisamente di Barzesto. Grazie ai suoi insegnamenti

nello sport sono stata vincente a livello internazionale. Lo

porterò sempre nel mio cuore”.(