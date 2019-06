SANITÀ: 120 MLN PER NUOVI INVESTIMENTI IN LOMBARDIA SU STRUTTURE E APPARECCHIATURE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2019 – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha approvato uno stanziamento di 119.915.000 euro per nuovi investimenti nel settore socio sanitario, destinati ad ATS, ASST e IRCCS pubblici.

“Per garantire e potenziare l’eccellenza del nostro sistema di

Welfare – ha spiegato il presidente della Regione Lombardia,

Attilio Fontana – oltre alla faccia e all’impegno, mettiamo

ingenti risorse che derivano dal nostro bilancio. Si tratta di

un provvedimento determinante per la crescita e lo sviluppo dei

nostri ospedali e dell’intera sanità lombarda all’insegna

dell’innovazione, della sicurezza e della qualità dei servizi”.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E RICOGNIZIONE DEI BISOGNI REALI –

“Con queste risorse – ha continuato l’assessore al Welfare

Giulio Gallera – finanziaremo interventi concreti, come ad

esempio il Polo formativo della Città della Salute e la Cartella

Clinica elettronica. Interventi che declinano le nostre linee

strategiche e programmatiche e che rispondono a bisogni reali,

emersi a seguito di un’attenta ricognizione”.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICUREZZA E STRUTTURE – Questo

stanziamento è destinato a tre filoni specifici:

1) Innovazione tecnologica: gli ospedali potranno acquistare

apparecchiature ultramoderne che consentono prestazioni più

rapide e accurate, con una evidente accelerazione nello

smaltimento delle liste d’attesa;

2) Adeguamento e messa in sicurezza a livello sismico (laddove

previsto) e dei sistemi anti incendio;

3) Interventi di riqualificazione strutturale e gestionale, in

base ai singoli piani d’investimento aziendali.

La Direzione regionale Welfare valuterà con attenzione le

proposte ed i progetti trasmessi dalle aziende e procederà

quindi alle relative autorizzazioni secondo le procedure

previste dalle normative vigenti.

“Gli ospedali e i presidi socio sanitari pubblici – ha concluso

Gallera – potranno rispondere in modo adeguato alle esigenze, in

rapida evoluzione, di un sistema dinamico e complesso. A

beneficiare di questo piano d’investimenti saranno certamente i

cittadini, che potranno usufruire di servizi all’avanguardia e

strutture ben tenute, e i professionisti che operano

quotidianamente per qualificare il modello lombardo”.

IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Lo stanziamento complessivo è di 119.915.000 mila euro così

ripartiti:

– 10 milioni per la realizzazione del polo formativo e didattico

nell’ambito del progetto ‘Città della Salute;

– 25 milioni per la sostituzione delle grandi apparecchiature

biomediche giunte a fine vita o delle quali si prevede

l’esigenza di sostituzione nel biennio 2019-2020;

– 5 milioni per il completamento del progetto ‘Cartella Clinica

Informatizzata’ nell’ambito degli interventi di

dematerializzazione dei dati sanitari;

– 39.915.000 per l’incremento dei livelli di sicurezza

antincendio e sismica (nelle aree a media e alta sismicità),

realizzati dalle Aziende Socio Sanitarie Territoriali e dagli

IRCCS pubblici. Di queste risorse, 10.5 milioni vengono già

assegnati all’ASST del Garda per l’adeguamento sismico della

struttura di Lonato;

– 40 milioni per i piani di investimento aziendali delle singole

ATS, ASST e IRCCS (vedi tabella allegata) per il prossimo

biennio e finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e

apparecchiature. Gli interventi finanziabili dovranno prevedere

un beneficio economico e di gestione sugli esercizi futuri, un

aumento della sicurezza del personale e dei pazienti, produrre

risultati funzionali e concreti. Fra gli altri, sono consentiti

i lavori di messa a norma di impianti e strutture, l’adeguamento

dei sistemi informatici e gestionali.

Di queste risorse, 38,3 milioni vengono affidati alla gestione

diretta delle ASST e IRCCS pubblici e 1,7 milioni a diretta

gestione delle ATS per interventi al patrimonio strutturale e

tecnologico seguendo il seguente riparto:

1) ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

– ATS: 300.000 euro

– Traumatologico/Gaetano Pini: 773.130 euro

– ASST Fatebenefratelli-Sacco: 1.626.750 euro

– ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda: 1.092.860 euro

– ASST Melegnano e della Martesana: 1.693.852 euro

– ASST Nord Milano: 1.574.874 euro

– ASST Ovest Milanese: 1.627.293 euro

– ASST Rhodense: 1.369.429 euro

– ASST Santi Paolo e Carlo: 1.218.927 euro

– ASST Lodi: 1.146.169 euro

– Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico:

1.113.047 euro

– Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta: 500.000

euro

– Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori: 500.000 euro

2) ATS DELLA VALPADANA

– ATS: 200.000 euro

– ASST Mantova: 1.751.261 euro

– ASST Cremona: 948.466 euro

– ASST Crema: 645.130 euro

3) ATS PAVIA

– ATS: 200.000 euro

euro

– ASST Pavia: 1.572.997

– Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo: 978.229 euro

4) ATS BERGAMO

– ATS: 200.000 euro

– ASST Bergamo Est: 1.063.641 euro

– ASST Bergamo Ovest: 792.365 euro

– ASST Papa Giovanni XXIII: 1.155.721 euro

5) ATS BRESCIA

– ATS: 200.000 euro

– ASST Degli Spedali Civili di Brescia: 1.800.000 euro

– ASST del Garda: 1.415.395 euro

– ASST della Franciacorta: 752.506 euro

6) ATS DELL’INSUBRIA

– ATS: 200.000 euro

– ASST Lariana: 1.461.774 euro

– ASST dei Sette Laghi: 1.800.000 euro

– ASST della Valle Olona: 1.800.000 euro

7) ATS DELLA BRIANZA

– ATS: 200.000 euro

– ASST di Monza: 1.339.239 euro

– ASST di Vimercate: 1.412.826 euro

– ASST di Lecco: 1.181.433 euro

8) ATS DELLA MONTAGNA

– ATS: 200.000 euro

– ASST della Valtellina e dell’Alto Lario: 1.617.308 euro

– ASST della Valcamonica: 575.378 euro.

Redazione