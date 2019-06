TAVOLO TERRITORIALE MONZA, PRESIDENTE FONTANA: 283 MILIONI TESTIMONIANO IMPEGNO REGIONE SU PROLUNGAMENTO METROPOLITANA

IL GOVERNATORE: PER GP F1 INVESTITI 25 MILIONI, SI TROVI ACCORDOSONO FIDUCIOSO SU PEDEMONTANA, LAVORI INIZIERANNO TRA POCHI MESI

(mi-lorenteggio.com) Potenziamento della rete infrastrutturale con il prolungamento delle linea metropolitana

M5 da Bignami a Monza, per il quale Regione Lombardia ha

assicurato la copertura del 70 per cento dell’investimento

necessario (circa 283 milioni di euro sui 350 di spettanza degli

enti territoriali), positive novità riguardanti la realizzazione

della Pedemontana, opera fondamentale, con certezza dell’avvio

lavori tra pochi mesi, valorizzazione del sistema Parco e Villa

Reale e l’impegno, ribadito anche in questa occasione, per

mantenere a Monza il Gran Premio di Formula 1 di automobilismo.

Questi i temi affrontati dal presidente di Regione Lombardia

Attilio Fontana che oggi ha partecipato al Tavolo Territoriale

di Monza, al quale sono intervenuti anche intervenuti anche il

vicepresidente Fabrizio Sala, nominato coordinatore delle

attività dei sottotavoli tematici (Infrastrutture, Ambiente,

Competitività) e gli assessori regionali al Bilancio, Finanza e

Semplificazione Davide Caparini e allo Sport e giovani Martina

Cambiaghi.

I lavori, coordinati come sempre in questi appuntamenti di

Regione Lombardia sui territori dal vice segretario generale

vicario Pier Attilio Superti, si sono svolti nella sede

dell’Ufficio Territoriale ‘Brianza’ in via Grigna a Monza e

hanno registrato la partecipazione di esponenti delle

istituzioni, associazioni di categoria e espressioni delle

rappresentanze locali.

GP MONZA, DA REGIONE 25 MILIONI – Il presidente Fontana, dopo

aver ricordato che tra gli interventi già compiuti da Regione

Lombardia ci sono i 25 milioni di euro per il GP di Monza di F1

per il quinquennio 2020-2024, ha dichiarato – rispondendo alle

domande dei giornalisti – di essere “Certo che si troverà una

soluzione, perché si tratta di piccole cose: l’unico modo per

farlo è incontrarsi e discuterne. Se non si troverà un accordo

ci rimette Aci, che avrebbe da subito uno sconto sul nuovo

contratto, ci rimette l’infrastruttura, perchè non partono gli

investimenti e ci rimettiamo tutti perchè lasciamo senza una

risposta la possibilità di avere per i prossimi 6 anni il gran

premio a Monza”.

PEDEMNTANA, TRA POCHI MESI INIZIO LAVORI – Tra le opere già

realizzate, il primo lotto della Metrotranvia Milano – Limbiate

finanziato con 12,8 milioni e, soprattutto, la concretizzazione

di un sogno per tanti brianzoli – come ha ricordato anche il

sindaco di Monza Dario Allevi – parlando di Pedemontana. “Su

Pedemontana sono ottimista – ha rimarcato Fontana – in quanto si

stanno superando le criticità che avevano costretto a un’impasse

le opere. Sono convinto che tra pochi mesi partiranno i lavori”.

Tra gli interventi già realizzati occupa un posto di rilievo

anche l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale ‘Contratto di

Fiume Lambro settentrionale’ finanziato con 70,1 milioni.

Il presidente Fontana ha anche ricordato come, tra le opere

prioritarie che Regione Lombardia ha finanziato sui territori di

Monza e Brianza, un ruolo di primo piano sia quello assegnato

all’Ospedale di Monza, per il cui trasloco e lavori di

ammodernamento la giunta regionale ha previsto uno stanziamento

di 109 milioni di euro.

“Abbiamo candidato l’autodromo di Monza

come centro di sperimentazione nel settore dell’automotive,

poiché il 55% della componentistica e il 90 % della tecnologia

vengono prodotte in Lombardia”. Lo ha ricordato il

vicepresidente e assessore alla Ricerca, innovazione,

Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese,

Fabrizio Sala, oggi nel corso del Tavolo territoriale di Monza.

VICEPRESIDENTE COORDINATORE ‘SOTTOTAVOLI’ TEMATICI- “Abbiamo

pensato all’autodromo anche come laboratorio di sperimentazione

sui combustibili del futuro – ha aggiunto Sala, che è stato

nominato coordinatore dei ‘sottotavoli’ tematici – visto che

diverse case automobilistiche hanno già mostrato notevole

interesse sul tema. Continueremo, inoltre, a testare la

tecnologia di guida autonoma, sfruttando le potenzialità della

struttura, dopo averla sperimentata a livello di percorsi

urbani”.

DUBAI 2020 E BANDI, AIUTIAMO I NOSTRI BRAND – Tra gli elementi

di attrattività per le imprese brianzole, Sala ha ricordato che

“stiamo sostenendo i costi commerciali che affrontando le

imprese nei processi di internazionalizzazione, finanziando

anche la figura dell’export manager per le aziende -.

All’importante appuntamento di Dubai 2020 dobbiamo giocare un

ruolo importante, favorendo i brand della nostra regione, dando

l’opportunità alle imprese di sfruttare una vetrina

internazionale. Stiamo cercando di coordinare tutti i soggetti

lombardi per cogliere le opportunità che l’evento può garantire,

con presenze dentro e fuori dal sito espositivo, ed eventi

paralleli anche negli appuntamenti fieristici collegati”. “I

nostri bandi – ha detto Sala – hanno un’importante ricaduta in

Brianza. Il 6 giugno scorso è stato aperto il bando da 30

milioni di euro per il finanziamento agevolato alle piccole e

medie imprese. Nella scorsa edizione sono state finanziate 5

imprese della provincia di Monza per un totale di un milione e

mezzo di euro”.

FORMAZIONE E MESTIERI- In tema di formazione, ha poi detto Sala,

“vogliamo sperimentare, partendo dalla scuola dei mestieri di

Carate Brianza, un nuovo approccio per portare le aziende nelle

scuole, e favorire la formazione sul campo dei nostri ragazzi”.

CAMBIAGHI: RILANCIAMO LE AREE VERDI FACENDOLE VIVERE CON LO SPORT

PROPOSTA PREVEDE UTILIZZO DEI PARCHI E DELLE VILLE GENTILIZIE

“Rilanciare l’utilizzo di tutte le aree

verdi presenti sul nostro territorio per farle rivivere facendo

sport. Anche sfruttando la rete dei parchi regolamentati e il

sistema delle ville gentilizie”.

Lo ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e

giovani, intervenendo oggi al Tavolo territoriale di Monza, con

il presidente Attilio Fontana, e gli assessori Fabrizio Sala e

Davide Caparini.

VALORIZZARE IL TERRITORIO E RENDERLO ATTRATTIVO – “La capacità

di valorizzare il territorio – ha detto Cambiaghi – passa dallo

sport come occasione di attrattività e valorizzazione. In

provincia di Monza e Brianza ci sono tante eccellenze a livello

di squadre e di atleti, accanto a tanti appassionati e amatori.

Abbiamo 3 parchi regionali, 11 parchi locali di interesse

sovracomunale, 4 sedi di Rete Natura 2000 e tante zone verdi

anche cittadine, per un totale di 134 km quadrati di superfici

non urbanizzate”.

“L’idea – ha spiegato l’assessore Cambiaghi – è di far rivivere

il verde in provincia attraverso lo sport, per attirare grandi

manifestazioni sportive con tutto l’indotto turistico che

comportano e per recuperare le situazioni di degrado esistenti,

come nella zona della Groane, dove abbiamo problemi di spaccio.

Anche attraverso lo sport riusciamo ad arginare questi

fenomeni”.

“Lo stesso parco di Monza – ha concluso – può esser valorizzato

per una serie di attività sportive che consentano di rilanciare

il nostro territorio, non solo con le strutture esistenti, come

il golf e la piscina. E’ un lavoro che stiamo portando avanti

anche in collaborazione con altri assessorati”.

