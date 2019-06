Tir in fiamme in Tangenziale Ovest, nube visibile da km – FOTO

TRAFFICO BLOCCATO IN DIREZIONE SUD PER PERMETTERE LE OPERAZIONI CONCLUSIVE DI SPEGNIMENTO DELL’INCENDIO E RIMETTERE IN SICUREZZA LA CARREGGIATA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2019 – Un camion frigo intorno alle ore 13.45 è andato in fiamme nella corsia in direzione sud della tangenziale ovest all’altezza della Cascina Dornetti prima dello svincolo per Trezzano/Lorenteggio.

Una enorme nube di fumo si è alzata in cielo, visibile da km. Sul posto sono giunti due mezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme con la schiuma.

Per mettere in sicurezza e domare le fiamme la tangenziale ovest in direzione sud è stata bloccata e lunghe code di automobilisti e tir si sono formate fino alla barriera Ghisolfa.