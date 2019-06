Volta Mantovana. Bambina di 5 anni cade in piscina, salvata con massaggio cardiaco

(mi-lorenteggio.com) Volta Mantovana, 9 giugno 2019 – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15.43 in un agriturismo di via Dei Boschi, una bambina di 5 anni è stata trovata in piscina incoscente, cianotica, dopo esser caduta accidentalmente in acqua. Recuperata da alcuni ragazzi, immediatamente, da uno dei presenti, un operaio 50enne di Como, che aveva appena finito un corso di primo soccorso, le è stato eseguito un massaggio cardiaco per circa 20 minuti . Dopodiché è fortunatamente ripreso il battito cardiaco e il pianto. Nel frattempo, è giunto da Verona l’elisoccorso, che l’ha trasportata all’ospedale di Verona Borgo Trento in codice rosso, ma, non in pericolo di vita.

V. A.