BIOTECH, VICEPRESIDENTE F. SALA: CON 5,5 MILIARDI DI FATTURATO LOMBARDIA ‘REGINA’ IN ITALIA

181 IMPRESE (28% DEL TOTALE ) E 160 MILIONI INVESTITI IN R&S

PUBBLICATO L’APPROFONDIMENTO SETTIMANALE DI #LOMBARDIASPECIALE

(LNews – Milano, 11 giu) La Lombardia, area preminente del

tessuto industriale italiano e centro finanziario nazionale, si

conferma la prima regione in Italia per numero di imprese

biotech (181, pari al 28% circa del totale), per una incidenza

sempre maggiore negli anni sul fatturato biotech totale (oltre

5,5 miliardi di euro, 48% circa del totale) e per investimenti

in R&S intra-muros, ossia svolta direttamente dalle imprese,

all’interno delle proprie strutture e con proprio personale

(oltre 160 milioni di euro, più del 30% del totale).

Questi i dati che emergono dall’approfondimento settimanale di

#LombardiaSpeciale, pubblicato sul sito

www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it

OLTRE 54 MILIONI PER RICERCA NEI SETTORI SALUTE E LIFE SCIENCES

– “Negli ultimi due anni – ha commentato il vicepresidente della

Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, innovazione,

Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese,

Fabrizio Sala – abbiamo investito oltre 54 milioni di euro per i

nostri accordi di ricerca e innovazione nei settori salute e

life sciences. La Lombardia è leader nazionale nel settore

farmaceutico e assorbe metà degli occupati del settore nazionale

con 28.000 unità. Nel Programma Strategico Triennale, Regione

Lombardia metterà sul piatto 750 milioni nei prossimi tre anni

per tracciare le linee di sviluppo in diversi settori, compreso

quello della salute e Life Science per mettere al centro la

persona e i suoi bisogni”.

‘LOMBARDIA È RICERCA’,1 MILIONE A MIGLIOR PROGETTO HEALTY AGING

– “Al settore Life Science – ha proseguito Fabrizio Sala –

abbiamo voluto riservare il nostro Premio Internazionale

‘Lombardia è Ricerca’ dal valore di un milione di euro,

quest’anno dedicato all’Healty Aging. Un tema molto sentito tra

la popolazione. Secondo le statistiche, infatti, gli ultimi

dieci anni di vita sono segnati da una serie di patologie,

spesso croniche, che ne compromettono il benessere. In questo

senso incentivare la ricerca di nuove terapie e farmaci diventa

vitale”.

SETTORE LOCALIZZATO PER L’80% AL CENTRO NORD – L’insediamento

delle imprese di questo settore fondamentale nell’economia

italiana appare diffuso su tutto il territorio nazionale, anche

se risulta localizzato per oltre l’80% nel centro-nord del Paese

e quasi il 90% del fatturato realizzato da attività biotech si

concentra in sole tre regioni: Lombardia, Lazio, Toscana.

Dopo la Lombardia giocano un ruolo primario la Toscana per

investimenti in R&S (oltre 110 milioni di euro, oltre il 20% del

totale) e il Lazio, per fatturato (oltre 2,5 miliardi di euro,

quasi 24%).

Il settore biotech raccoglie imprese attive nello studio,

sperimentazione e sviluppo di tecnologie molteplici con

diversificati ambiti di applicazione. I principali mercati di

sbocco sono costituiti da salute, industria e ambiente,

agricoltura e zootecnia. La componente dedicata a medicina e

salute presenta il maggior grado di sviluppo, registrando la

metà delle imprese censite, l’88,5% degli investimenti in R&S

biotech intra-muros e generando quasi tre quarti del fatturato

dell’intero settore biotecnologico (74%).

Il biotech italiano investe fortemente su quelle patologie che

non trovano ancora risposte terapeutiche adeguate, come quelle

in ambito oncologico, o di crescente rilievo clinico ed

epidemiologico, anche in relazione al generale invecchiamento

della popolazione, come le malattie neurologiche e degenerative.

Grandi investimenti sono indirizzati anche verso le malattie

infettive e lo sviluppo di vaccini.

Quelli delle malattie rare e delle terapie avanzate sono tra i

settori di eccellenza del biotech italiano: da un lato, infatti,

la nostra ricerca accademica vanta il maggior numero di

pubblicazioni scientifiche in materia di malattie rare;

dall’altro dei nove prodotti di terapia avanzata attualmente

autorizzati al commercio in Ue, ben 3 sono frutto della R&S

italiana.

Redazione