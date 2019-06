Crisi Sirti, anche il Comune di Rho all’audizione in Commissione Attività Produttive in Regione Lombardia

L’assessore Nicola Violante presente all’incontro che si è svolto lunedì 10 giugno al Pirellone

Rho, 11 giugno 2019 – Il Comune di Rho resta vicino ai lavoratori della Sirti, azienda con sede in via Di Vittorio a Rho. All’ audizione delle rappresentanze sindacali e della proprietà, che si è svolta lunedì 10 giugno alla Commissione Attività Produttive del Pirellone, era presente infatti anche l’assessore ai Servizi socio assistenziali, Lavoro e formazione, Nicola Violante.

L’Amministrazione Comunale, sempre rappresentata dall’assessore Violante, aveva già dimostrato solidarietà ai lavoratori a febbraio 2019, in occasione della protesta davanti ai cancelli dell’azienda a Mazzo di Rho dopo l’annuncio del piano di trasformazione che prevedeva il licenziamento di 833 lavoratori, di cui circa 250 a Milano e in Lombardia. Nelle scorse settimane è stato siglato l’accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico che permette l’avvio del contratto di solidarietà per i lavoratori della Sirti, consentendo di mettere in sicurezza gli 833 lavoratori della storica azienda rhodense.

All’audizione di lunedì alla Commissione Attività Produttive del Pirellone si è fatto il punto della situazione alla luce di questo passaggio e sono state esaminate le criticità che ancora restano sul tavolo, in particolare la necessità di riqualificazione futura dei lavoratori, che in media hanno 50 anni, e la necessità di chiarimenti riguardanti sulla fruizione della pensione, ad esempio tramite Quota 100, e sulla conciliazione con i contratti di solidarietà.

“Come Amministrazione comunale abbiamo da subito espresso la nostra solidarietà ai lavoratori e per questo riteniamo importante essere presenti agli incontri per seguire da vicino l’evolversi della trattativa, fiduciosi che si troverà un accordo sulle questioni ancora in sospeso” commenta l’Assessore Nicola Violante.

Nella foto: L’Assessore Nicola Violante con i lavoratori della Sirti davanti alla fabbrica di Mazzo di Rho a febbraio 2019