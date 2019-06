DISABILI GRAVISSIMI. BOLOGNINI: FONDO NON AUTOSUFFICIENZA, DELIBERATI ALTRI 2,1 MILIONI

ASSESSORE: VERSO SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELLE SPECIFICITÀ

(mi-Lorenteggio.com) Milano La Giunta regionale, su proposta

dell’assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità,

Stefano Bolognini, ha stanziato 2.142.450 euro di nuove risorse

per i disabili gravissimi. Un finanziamento che si aggiunge agli

83.500.000 di euro già messi a disposizione il 12 febbraio sul

Fondo non autosufficienza 2018 di cui beneficiano oltre 6 mila

persone in Lombardia.

SUPERATA DISPARITÀ, IN PROPORZIONE AI BISOGNI DOMICILIARI –

“Tale incremento – ha spiegato l’assessore Bolognini – si è reso

necessario per contemperare in modo appropriato gli interventi

volti a sostenere la domiciliarità con la realizzazione di

percorsi di inclusione sociale e superamento dei rischi di

emarginazione nei normali contesti di vita. Infatti,

l’approfondita analisi dei dati ha messo in evidenza una

significativa differenza tra le persone che, in ragione della

loro gravità, non possono accedere a servizi extra domiciliari e

coloro che hanno tale opportunità. Tale rimodulazione ha

interessato la Misura B1, attraverso l’individuazione di criteri

specifici in ragione dell’intensità della risposta domiciliare e

in rinforzo dell’intervento a favore dei primi e la

ridefinizione della Misura per i secondi”.

L’ENTITÀ DEL BUONO – Il valore mensile del buono è stato quindi

diversamente modulato a integrazione di quanto precedentemente

normato. In particolare considerazione sono state tenute le

situazioni delle persone con disabilità, soprattutto dei minori,

che:

– alla scuola abbinano l’inserimento in un servizio diurno per

attività a rinforzo delle abilità: in questo caso viene

riconosciuto un buono di 600 euro al mese;

-per particolare gravità della condizione:

a) frequentano la scuola a tempo ridotto e abbinano

l’inserimento in un servizio diurno per non più di 14 ore

settimanali: in questo caso viene riconosciuto il buono mensile

di 600 euro;

b) sono inseriti esclusivamente a scuola, per un massimo di 14

ore settimanali, oppure la cui frequenza scolastica abbinata

all’inserimento in un servizio diurno che non supera le 14 ore

settimanali: in questo caso viene riconosciuto un buono mensile

di 900 euro per il caregiver e di 200 euro per il personale di

assistenza regolarmente assunto.

VOUCHER PROGETTI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA – “Per le persone

disabili gravissimi per le quali sono attivi programmi di

inclusione socio-lavorativa – ha aggiunto Bolognini – il buono è

di 600 euro al mese. In caso di progetto per un tirocinio di

inclusione sociale si prevede un buono mensile di 900 euro, più

eventuali 200 euro per il personale di assistenza assunto”.

VOUCHER SPERIMENTALI MISURA B1 – “Nella prospettiva di

consentire la realizzazione di percorsi individuali più coerenti

e appropriati – ha puntualizzato Bolognini – Regione Lombardia

ha determinato anche un voucher sperimentale di 1.650 euro al

mese a favore delle persone ventilo-assistite e/o con nutrizione

parenterale, dando a loro la possibilità di ricevere prestazioni

non solo assistenziali ma anche infermieristiche ed educative.

“Con questa Delibera – ha aggiunto Bolognini -, in una logica di

massimo sostegno alle persone disabili gravissime e alle loro

famiglie, è stato introdotto un voucher per consentire al

domicilio le prestazioni specialistiche per persone disabili

gravissime con specifiche esigenze sanitarie, evitando le

oggettive difficoltà di trasporto in ospedale”.

CONTINUITÀ DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE – Infine, in

riferimento ai progetti di vita autonoma, la delibera garantisce

la continuità alle persone gravi e gravissime che hanno

beneficiato del buono nel 2018, estendendola a quanti hanno

superato i 64 anni.

ATTENZIONE E SENSIBILITÀ – “Tutto questo documenta – ha concluso

Bolognini – l’attenzione e la sensibilità che Regione Lombardia

riserva nell’affrontare il tema della disabilità grave e

gravissima. Con un grande sforzo, anche di tipo tecnico, stiamo

mettendo a punto un sistema di presa in carico incentrato sulle

specificità dei percorsi, basandoci sull’ascolto e il confronto

con le associazioni e sull’analisi dettagliata delle situazioni

particolari, anche di quelle più complesse”.

