GRUPPO CAP AVVIA LE SELEZIONI PER ASSUMERE PERSONALE NEL SETTORE COSTUMER CARE, AMMINISTRATIVO, TECNICO E OPERATIVO

Il personale è destinato alle sedi di Assago, Milano e comuni limitrofi.

Le candidature devono essere inviate entro il 31 luglio

(mi-lorenteggio.com) Assago, 11 giugno 2019 – Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato per la Città metropolitana di Milano, ricerca candidati per la formazione di 4 graduatorie nel settore costumer care, amministrativo, tecnico e operativo, da utilizzare per l’assunzione di figure professionali operative a tempo determinato, per esigenze di carattere esclusivamente temporanee e in sostituzione di personale assente dal servizio. A seconda degli ambiti della ricerca, le sedi di lavoro previste comprendono quella di Assago, di Milano e di alcuni comuni del milanese.

È possibile candidarsi entro e non oltre il 31 luglio 2019, seguendo le indicazioni presenti sul sito gruppocap.it alla sezione Lavorare nel Gruppo – Entra nella squadra – Chi stiamo cercando – Ricerche in Corso. In questa pagina è possibile inoltre candidarsi anche per le altre posizioni aperte di Gruppo CAP, azienda solida, dinamica e in crescita, che sta cercando altri 6 profili da inserire nell’organico quali: Tecnico Wsp e Manutenzione Straordinaria, Supporto Pianificazione Ingegnere Junior, Specialista tecnico amministrativo, Tecnico Depurazione Manutenzione Elettrica, Responsabile Tecnico Impianti Depurazione, Tecnico Strumentista.

Gruppo CAP è l’azienda a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città metropolitana di Milano e in diversi altri Comuni delle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese e Como, secondo il modello in house providing, garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Per dimensione, con un patrimonio di 810milioni di euro e con un capitale investito che supera il miliardo, Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale, garantendo il servizio idrico integrato a oltre 2,2 milioni di abitanti.

Nell’azienda idrica milanese oggi lavorano quasi 900 persone. Gruppo CAP ritiene che la diversità culturale, sessuale, legata all’età o alla carriera, alimenti i valori aziendali. Per questo nella gestione e nella selezione del personale si impegna ad abbattere ogni barriera e pregiudizio, offrendo un ambiente di lavoro accessibile, accogliente e inclusivo nel rispetto degli obblighi di legge.

Gruppo CAP eroga ogni anno in media 220 milioni di metri cubi di acqua, attraverso 6.500 chilometri circa di rete idrica e quasi 800 pozzi. La rete fognaria si estende per quasi 6.600 chilometri, con 40 impianti di depurazione. Il Gruppo gestisce anche quasi 300 impianti di potabilizzazione e oltre 165 Case dell’Acqua per un controllo completo del ciclo idrico.

Redazione