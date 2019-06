LODI E MANTOVA: 6 MILIONI DI EURO PER COFINANZIARE PROGETTI FONDAZIONE CARIPLO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2019 – Un contributo di 6 milioni di euro (3 per la provincia di Lodi e altri 3 per quella di Mantova) come cofinanziamento delle iniziative promosse da Fondazione Cariplo relative al programma denominato ‘Interventi Emblematici Maggiori’.

Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su

proposta del presidente Attilio Fontana e degli assessori al

Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini, e agli

Enti locali, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata, Massimo

Sertori.

Si tratta di progetti che affrontano problemi specifici sui

territori identificati e che sono caratterizzati da un alto

grado di complessità organizzativa e strutturale, mirando al

miglioramento delle condizioni di vita delle comunità attraverso

processi di progettazione integrati.

FONTANA: PROGETTI D’IMPATTO PER GENERARE EFFETTIVI CAMBIAMENTI –

“Regione Lombardia – ha spiegato il presidente Fontana –

partecipa con uno stanziamento importante agli interventi

identificati dal bando di Fondazione Cariplo perché crede nel

sostegno alle economie locali da sviluppare attraverso

interventi in grado di produrre effettivi cambiamenti, con la

fattiva collaborazione tra soggetti pubblici e privati”.

CAPARINI: IN LINEA CON GLI OBIETTIVI DEL PRS – “Un

cofinanziamento – ha sottolineato l’assessore Caparini – in

coerenza con le finalità promosse dal nostro Programma Regionale

di Sviluppo. E’ giusto e necessario puntare su iniziative

individuate sui vari territori lombardi con l’obiettivo di

generare ricadute positive sugli stessi”.

A LODI PERCORSI NATURALISTICI E RISTRUTTURAZIONI – Per quanto

riguarda la provincia di Lodi sono 7 i progetti ammessi e 4

quelli finanziati da Regione Lombardia.

Nel dettaglio: ‘Polis 3.0’, che prevede la costruzione di un

casale a Lodi da destinare a sede di una nuova casa famiglia per

anziani e per minori in difficoltà; ‘Parco Adda Sud’ a Lodi,

ossia interventi di valorizzazione di due percorsi naturalistici

ciclopedonali sulle sponde del fiume, oltre all’acquisto di una

nuova imbarcazione destinata alle persone con disabilità; ‘Museo

Diocesano e centro culturale’, finalizzato a rifunzionalizzare

la ex Chiesa di San Cristoforo, destinando la struttura a sede

museale e centro culturale diocesano. E ‘Casa della Comunità’,

ovvero il progetto di ristrutturazione di una struttura

logistica per il recupero e la redistribuzione del cibo.

A MANTOVA INTERVENTI ANTISISMICI E DI VALORIZZAZIONE LUOGHI –

Per quanto riguarda la provincia di Mantova sono 8 le proposte

progettuali ammesse e 4 quelle finanziate da Regione Lombardia.

Nel dettaglio: ‘Centro Diurno Integrato’, ovvero interventi di

adeguamento antisismico e di ampliamento dell’immobile,

destinato ad ospitare persone svantaggiate e bisognose di cura;

‘Hospites Aloysil’, il progetto per la valorizzazione di due

luoghi religiosi emblematici dell’Alto Mantovano, come il

Convento di Santa Maria a Mantova e il Duomo di Castiglione

delle Stiviere; ‘Vivere le colline moreniche del Garda’, ossia

il progetto di valorizzazione del patrimonio naturalistico e

culturale locale attraverso la messa in sicurezza di vari

percorsi. Oltre a ‘Mantova, laboratorio diffuso per

l’occupabilità’, che prevede l’allestimento e il consolidamento

di 26 Fab-Lab e Micro Fab-Lab, centri per la fabbricazione

digitale e l’avviamento dei giovani al lavoro.

FORONI: INTERVENTI CHE INCIDONO SU BISOGNI E PRIORITA’ – “Sono

particolarmente soddisfatto degli interventi selezionati nel

Lodigiano, perché vanno ad individuare delle priorità e ad

incidere su bisogni effettivi del territorio, da un punto di

vista culturale, sociale ed economico – ha sottolineato

l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni –

Ai soggetti e agli enti proponenti tocca ora l’onere di

realizzarli nel migliore dei modi e nel più breve tempo

possibile”.

SERTORI: COLLABORAZIONE IMPORTANTE PER SVILUPPO TERRITORIO – “La

collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – ha

commentato l’assessore Massimo Sertori – si dimostra ancora una

volta fondamentale per lo sviluppo del territorio attraverso

progetti strategici nell’ambito culturale, sociale e turistico.

Progetti di dimensioni significative che offrono concrete

possibilità e potranno generare un positivo impatto sulla

qualità della vita dei cittadini”.

