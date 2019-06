Territorio. Guerra ai pusher: in tre nella rete dell’Arma tra Buccinasco e Trezzano

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 11 giugno 2019 – Continua quotidianamente, senza sosta e serratamente l’attività di lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti e di contrasto a tutte le attività illecite connesse da parte dei Carabinieri Compagnia Carabinieri di Corsico e nelle caserme dei comuni, che ne fanno parte.

Stamane, a Buccinasco, il personale della locale Stazione Carabinieri guidato dal Mar. Magg. Vincenzo Vullo, ha arrestato in flagranza una coppia di italiani, classe ’86 e ’93, residenti in paese, con l’accusa di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, al termine di un’attività investigativa, li hanno sorpresi a bordo di Bmw in sosta in via La Marmora, procedendo successivamente a perquisizione personale e domiciliare, trovando:

– 8 grammi di marijuana;

– 20 grammi di hashish, di cui un involucro custodito interno borsetta della donna;

– denaro contante per 4000 euro considerata provento dell’attività illecita.

Contemporaneamente a Trezzano, un italiano, classe 1992, censurato, è stato arrestato sempre con l’accusa di detenzione a fini di spaccio, dopoché è stato fermato e arrestato in via Circonvallazione a bordo di Peugeot, procedendo successivamente a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, trovando

– dieci grammi di marijuana;

– sei grammi di hashish;

– un foglio riportante nomi degli acquirenti e quantitativi di stupefacente da consegnare;

– denaro pari a 950,00, considerata il provento dell’attività illecita.

V. A.