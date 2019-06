Venerdì 14 giugno torna la “Busto Garolfo di Sera”: corsa non competitiva da 6 km

La manifestazione podistica che compie 11 anni è organizzata dallo Sci Club Tre Esse e dal gruppo Alpini con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

(mi-lorenteggio.com) Busto Garolfo, 11 giugno 2019- È in programma venerdì 14 giugno l’edizione numero 11 della Busto Garolfo di Sera, la corsa non competitiva organizzata dallo Sci Club Tre Esse e dal gruppo Alpini di Busto Garolfo con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Come da tradizione, la manifestazione prevede un percorso da 6 km aperto a tutti sulle strade di Busto Garolfo. «Nel rispetto della nostra tradizione, abbiamo voluto confermare tutti gli ingredienti che hanno portato la Busto Garolfo di Sera ad essere una manifestazione caratterizzata soprattutto dalla voglia di stare insieme», spiegano gli organizzatori. «Testimonianza sono i numerosi gruppi che hanno sempre dato la loro adesione dandosi “battaglia” a suon di iscrizioni; testimonianza è anche la voglia di fare quattro passi per il nostro paese per poi fermarsi a mangiare assieme al punto ristoro che viene allestito».

Al suo fianco fin dalla prima edizione, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha riconfermato la propria presenza, con un sostegno alle due associazioni organizzatrici. «La corsa è un elemento di sicuro grande interesse per i molti appassionati del running», osserva il presidente della banca Roberto Scazzosi. «Ma la socialità è la caratteristica che maggiormente contraddistingue questo appuntamento. Una peculiarità che ci permette di riaffermare la nostra vicinanza al territorio nel solco dei principi di mutualità e cooperazione che rendono unica una banca di credito cooperativo».

Il programma prevede alle 19 il ritrovo alla sede del Gruppo Alpini di Busto Garolfo in via San Domenico Savio, 37 (nelle vicinanze del bocciodromo). Il via alla gara sarà alle 20. Al termine si svolgeranno le premiazioni: sono previsti riconoscimenti con prodotti alimentari al primo uomo e alla prima donna classificati, oltre ai primi cinque gruppi più numerosi.

Per iscriversi è possibile rivolgersi fino al 12 giugno all’Ottica Paganini in via Sant’Ambrogio a Busto Garolfo; informazioni al 338.3550302 (Sci Club Tre Esse). È possibile dare la propria adesione direttamente alla partenza fino a 15 minuti prima del via. Il costo per i primi 350 iscritti è di 4 euro e prevede un riconoscimento in omaggio. Per gli altri, la quota è di 2,50 euro. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.

