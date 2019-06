Biglietto breve, Sollazzo (M5S): usciti dall’aula perché emendamento di Monguzzi è insufficiente

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 12 giugno 2019 – “Siamo usciti dall’aula per rimarcare che l’emendamento in sé era solo pura demagogia e non entrava nelle specifiche di utilizzo e prezzo del biglietto.

Se vogliamo essere innovativi e trovare le soluzioni più idonee a soddisfare tutte le esigenze della cittadinanza non possiamo permetterci la superficialità in questa fase del dibattito.

L’emendamento Monguzzi purtroppo non approfondisce abbastanza il tema del biglietto breve risultando quindi un provvedimento monco e che partirà solo nel 2020”

così Simone Sollazzo, capogruppo M5S a Milano, commenta l’approvazione dell’emendamento de consigliere Monguzzi sul tema del biglietto breve

Redazione