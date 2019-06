Circonferenze, Festival di circo e teatro di strada: tanti spettacoli gratuiti a Rho dal 13 al 16 giugno

Spettacoli interattivi, viaggi nel tempo e nella fantasia: tante novità alla quinta edizione del festival organizzato dall’Associazione Culturale Teatrale Duetti e ½ e dal Comune di Rho, sostenuto dal Comune di Pregnana, da quest’anno anche ‘Plastic free’. Ingresso gratuito.

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 giugno 2019 – Inizia la stagione estiva a Rho con tante iniziative per animare i week end di giugno e luglio. Dal 13 al 16 giugno si svolge la quinta edizione di Circonferenze, Il Festival di Circo e Teatro di Strada, organizzato dal Comune di Rho e dall’Associazione Culturale Teatrale Duetti e ½, con il sostegno del Comune di Pregnana e con il patrocinio di Regione Lombardia e di Città Metropolitana di Milano.

“Il centro di Rho torna ad essere un grande teatro a cielo aperto con ben 15 compagnie di funamboli, clown, acrobati e giocolieri da tutto il mondo che animeranno vie, cortili e piazze del centro. – commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Rho Valentina Giro – Quest’anno Circonferenze sia allarga nel tempo e nello spazio, con una serata in più al giovedì in corrispondenza con la prima apertura serale dei negozi e tante novità artistiche. Sarà anche un festival attento all’ambiente, in linea con la nostra campagna “Rho Plastic Free”: verrà eliminata la plastica usa e getta dall’area ristoro con l’utilizzo di stoviglie e bicchieri in Mater B ed incentivando l’utilizzo dell’acqua del rubinetto.”

La prima novità del Festival è l’apertura al giovedì sera con La Sbrindola, spettacolo delirante di circo contemporaneo, ad animare il primo appuntamento dei giovedì dello shopping con l’allegria e delle giocolerie.

Tra le tante novità di quest’anno spiccano l’installazione teatrale di tubi in piazza San Vittore che offrirà una performance dal forte impatto visivo e musicale; “Die Strasse” invece mischia tecnologia e performace con uno spettacolo itinerante in cuffia alla scoperta della storia di due donne in fuga verso la libertà. Non mancheranno i flash mob itineranti con i Tamarros, che contageranno il pubblico con la ‘febbre del sabato sera’, mentre Maldimar farà sognare grandi e piccini sfidando la forza di gravità con le sue magiche acrobazie aeree.

Alle consuete location del centro si aggiunge la corte di via Lainate 18, con un onirico laboratorio per bambini per la creazione di ‘Case Fluttuanti’. Altra novità sarà Le Corrusousel, mercatino dedicato all’handmade, al remake e alla creatività artigiana in piazza Visconti il sabato.

Grazie al Premio Emilio Vassalli, istituito dall’associazione Duetti e ½ con Ida e Pierluigi Vassalli in memoria del figlio, due nuove produzioni andranno in scena: Kate e Liam con Out of Hand, e Luigi Ciotta con Abbatoir Blues, che si esibiranno venerdì sera nello spazio del Cicloristò, il punto ristoro del festival, gestito dalla Cooperativa sociale Cielo all’interno del cortile del Comune di Rho in via De Amicis 1. Sempre nell’area ristoro si ritroveranno i Saltimbanchi senza Frontiere, che mettono la loro arte al servizio dell’impegno civile.

Domenica sera in piazza Visconti ci sarà il gran finale con Oopart, spettacolo vincitore di diversi premi internazionali della compagnia spagnola Tresperte: attraverso uno stano marchingegno una truppa sbarca da un viaggio nel tempo. Niente è come sembra e tra salti e acrobazie sorprendenti, il gran finale è assicurato.

Prosegue inoltre la collaborazione con associazioni attive sul territorio: il Teatro dell’Armadillo, la Torre, la Cooperativa Cielo e il Mercato Equo e Solidale.

Il programma completo e gli artisti sul sito www.circonferenze.org.

L’ingresso a tutte le iniziative sarà gratuito.

Gli artisti presenti all’edizione 2019 saranno: Compagnia Pouet, Duo Kaos, Giacomo Occhi, Il Palombaro, Maldimar, Pleto Ple Stalker Teatro, The Tamarros, Trespertè, MC Fois, Boll & Roche, ComicCasa, Saltimbanchi senza Frontiere, Omphaloz, La Sbrindola.

In caso di pioggia il Festival si terrà all’Auditorium Padre Reina di via Meda 20.

PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI:

GIOVEDI’ 13 GIUGNO

ore 21.30. Piazza San Vittore, Rho

“La Sbrindola” Spettacolo delirante di circo contemporaneo, giocoleria e musica.

VENERDI’ 14 GIUGNO

Ore 19.30: Cena CIRCORISTO’, Piastra polifunzionale del Comune, via De Amicis, 1

Ore 21.30: Spettacoli vincitori della II edizione del Premio Emilio Vassalli

Luigi Ciotta in “Abattoir blues”; Kate e Liam in “Out of Hand”

Ore 23.00: Freakclown in “Le Sommelier”

SABATO 15 GIUGNO

Ore 17.15 Via Madonna, ore 18.30 Piazza San Vittore

Mc Fois in “Amami”

Ore 17.30 Palazzo Crivelli, ore 19 Via Madonna

Giacomo Occhi in “Lo youtube umano”

Ore 18.15 Casa Magnaghi, ore 21.30 Palazzo Crivelli

Compagnia Pouet in “Il circo Pouet”

Ore 19.15 Palazzo Crivelli e ore 21.30 Piazza San Vittore

Duo ComicCasa in “The Daredevil Plunger Throwing Act”

Ore 19.30 e ore 22.15 Piazza San Vittore

Duo Kaos in “Time to loop”

Ore 22.00 Cortile Via Lainate, 18 – su prenotazione max 50 persone –

Pleto Ple in “Pezzi fantastici di teatro urbano” -pezzi di cabaret-

Ore 23.00 Piastra Polifunzionale, Via De Amicis, 1

Palco aperto agli artisti di “Saltimbanchi senza frontiere”

Spettacoli itineranti:

Dalle 17 alle 23 per le vie del centro (Via Madonna, Via Matteotti, Piazza San Vittore)

Il Palombaro; The Tamarros.

Alle 19 e alle 21 con partenza da Piazza San Vittore

Boll & Roche Cie in “Die Strasse”

Laboratori:

Ore 16.00 Cortile di Via Lainate, 18. Su prenotazione max 15 bambini dai 6 ai 10 anni

Laboratorio di teatro e scultura con materiali di recupero: Case fluttuanti

DOMENICA 16 GIUGNO:

Ore 16.45 Casa Magnaghi

Merenda

Ore 17.15 Casa Magnaghi e ore 19.00 Palazzo Crivelli

Compagnia Pouet in “Il circo Pouet”

Ore 18.00 Palazzo Crivelli

Giacomo Occhi in “Socialmente parlando”

Ore 19.15 Piazza San Vittore

Maldimar in “Immaginaria”

Ore 21.45 Piazza Visconti

Evento finale: Cià Trespertè in “Oopart”

Spettacoli itineranti:

Dalle 17 alle 21 per le vie del centro (Via Madonna, Via Matteotti, Piazza San Vittore)

Il Palombaro

Ore 17.30 e ore 20 con partenza da Piazza San Vittore

Boll & Roche Cie in “Die Strasse”

Installazioni

Ore 16.30 e 18.15 in Piazza San Vittore

Stalker teatro in “Steli”

PREGNANA MILANESE:

Venerdì 14 giugno:

ore 18.30 Area Feste di Pregnana Milanese, via Nazario Sauro, 49

Omphaloz in “Clown Cabaret”

Redazione