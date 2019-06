Dieci volte Cinestesia: l’evento conclusivo del Cineforum di Legnano festeggia il suo decennale

Edizione da ricordare per Cinestesia, giunta al suo decennale. L’evento si terrà sabato 15 e domenica 16 giugno presso il Cinema Sala Ratti. Ingresso gratuito.

(mi-Lorenteggio.com) Legnano, 12 giugno 2019 – “Cinestesia. Cinema, musica e teatro in bella mostra” nasce nel 2010 dalla volontà del Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano di concludere la sua stagione con un evento destinato a un target più giovanile. Anno per anno, siamo già giunti alla decima edizione di una manifestazione che ha fatto della sinestesia la sua filosofia di vita.

Non può mancare nemmeno per il decennale il Festival dei Corti, giunto alla sua settima edizione. 10 opere, selezionate tra i circa 170 cortometraggi arrivati, si contenderanno i tre premi principali. La giuria, composta da 3 esperti del settore, assegnerà un premio in denaro del valore di 600 euro al vincitore. La giuria under 21, novità di questo decennale, decreterà il cortometraggio migliore, al quale sarà corrisposto un premio in denaro dal valore di 400 euro. Il pubblico sarà poi parte interattiva dell’evento e sarà chiamato a esprimere le sue preferenze, assegnando un riconoscimento del valore di 200 euro.

Organizzata dal Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano, Cinestesia si aprirà sabato 15 giugno alle ore 21,00 con uno spettacolo di teatro: Varietà 2.0 – Compagnia Brahma Teatro, per la regia di Marco Beljulji, con la partecipazione di Claudia Lawrence e con Giorgia Battocchio, Francesca Parravicini, Maria Grosso e Marco Beljulji. Seguirà, alle ore 22,30, la proiezione del film Le Grand Bal, la storia di un bal folk, di un grande bal folk, in cui si gira, si ride, si piroetta, si piange e si canta. E la vita palpita.

Domenica 16 giugno si riprenderà alle ore 17,00 con la proiezione dei 10 cortometraggi selezionati per il Festival. Dopo l’aperitivo cinematografico (ore 19,30), ci sarà la Premiazione del 7° Festival dei Corti (ore 20,30). Chiude l’evento il film Ready Player One (ore 21,30), diretto da Steven Spielberg.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso il Cinema Sala Ratti di Legnano. Ingresso gratuito.

