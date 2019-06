(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 giugno 2019 – Al via la 26esima edizione di “Sguardi Altrove Film Festival”, la rassegna internazionale dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile. Per il secondo anno consecutivo l’evento, che vanta quest’anno la collaborazione con il Teatro Franco Parenti di Milano, vede la partecipazione del Comune di Rho che ospiterà la proiezione di alcuni cortometraggi. Le date da segnare sull’agenda sono lunedì 17 giugno dalle 18 alle 19.30 all’Infopoint di piazza San Vittore, martedì 18 e mercoledì 19 alle 20.30 all’Auditorium di Rho, prima della proiezione dei film della rassegna Cin&Città: saranno proiettati i cortometraggi del Concorso Sguardi (s)confinati, che concorrono per il premio Talent Under 35, attribuito proprio dal Comune di Rho. Più ampio invece il programma di “Sguardi Altrove Film Festival” che va dal 13 al 21 giugno e che sarà ospitato a Milano in diversi spazi (oltre al Teatro Franco Parenti, Il Cinemino, Wanted Clan e Après Coup): l’evento ha come scopo la riflessione sui temi legati al mondo femminile pur sempre in prospettiva di confronto con il mondo maschile. Il tema dell’edizione 2019 è ‘Bellezza e coraggio: plurale femminile contemporaneo’. “Siamo felici di riconfermare la nostra partecipazione a Sguardi Altrove International Women’s Film Festival – ha dichiarato Sabina Tavecchia, assessore a Piano Strategico, Promozione pari opportunità e Bellezza della città, durante la conferenza stampa di presentazione al teatro Parenti –. Rho ospita il progetto MIND, di cui i giovani sono il cuore: da tempo stiamo lavorando affinché la nostra città sia sempre di più aperta ai giovani e anche la partecipazione a questo festival, con il sostegno al premio Under 35, va in questa direzione. Come Milano, anche Rho è molto attiva nell’ambito delle Pari Opportunità con una Casa delle Donne e un palinsesto intenso a novembre, mese dei diritti, e un Centro Antiviolenza Hara afferente all’assessorato alle Politiche Sociali. Un ringraziamento a Floriana Chailly, regista e neo cittadina rhodense che da subito ha dimostrato la volontà a partecipare alla vita di Rho proponendo l’adesione al Festival e interpretando il nostro desiderio di condivisione e cittadinanza attiva: tra l’altro anche lei sarà una delle protagoniste di questo festival con il suo ultimo lavoro “SOKSABAY Il coraggio di Marie”, cortometraggio dedicato alla storia di Marie Cammal, fondatrice di una fondazione no-profit in Cambogia e nominata nel 2004 da Time Magazine tra i 27 Eroi europei, che sarà proiettato il 14 giugno alle 18 al Teatro Franco Parenti. Ringrazio anche Barz & Hippo, organizzatori dell’apprezzato cineforum Cin&Città che ospiterà le proiezioni del 18 e 19 giugno all’Auditorium di via Meda, mentre la presentazione della sezione del Festival rhodense avverrà con Floriana Chailly il 17 giugno dalle 18 alle 19.30 alla Sala Convegni del CentRho”. Ha aggiunto l’assessora alla Cultura, Valentina Giro: “Come Amministrazione Comunale ragioniamo nell’ottica di Città Metropolitana, per avvicinare sempre più Milano a Rho. I collegamenti sono molteplici, a partire dalla nostra collaborazione con il Teatro Franco Parenti, che diventa trampolino per il lancio della nuova edizione di Sguardi Altrove, ma anche per il nostro nuovo teatro in costruzione, che in prospettiva futura dovrà essere riconoscibile e considerato come uno teatro di Milano, e che nasce proprio nell’ottica di ospitare un’ampia varietà di offerta culturale, incluso il cinema”. Il programma completo del film festival “Sguardi Altrove”, completo con gli appuntamenti milanesi, è disponibile sul sito www.sguardialtrovefilmfestival.it Sguardi Altrove a Rho – Gli appuntamenti – Lunedì 17 giugno ore 18-19.30 Infopoint Regionale di Rho Sala Convegni Presentazione della sezione del Festival rhodense avverrà con Floriana Chailly il 17 giugno dalle 18 alle 19.30 alla Sala Convegni del CentRho”. Selezione Cortometraggi / Concorso Internazionale Sguardi (S)confinati The Role di Farnoosh Samadi (Iran/italia, 2018, 12′) Una donna accompagna il marito ad un provino. Ciò che accadrà la porterà a prendere un’importante decisione… The Divine Way di Ilaria Di Carlo (Germania, 2018, 15′) Liberamente ispirato alla Divina Commedia di Dante, “The Divine Way” ci accompagna lungo la discesa epica della protagonista attraverso un labirinto infinito di scale. Durante la discesa, le scale si trasformano in un paesaggio pericoloso in cui la donna è intrappolata e trascinata, conducendoci in più di cinquanta magnifici luoghi. Jaurìa di Gemma Blasco (Spagna, 2019, 19′) Cani abbaiano nel vicinato mentre David accompagna sua sorella Angela al suo allenamento. Nonostante siano fratelli di sangue, non hanno molto in comune. Tuttavia, quando la notte cala, i membri del branco si difendono l’un l’altro al di là di tutto. Inanimate di Lucia Bulgheroni(UK, 2018, 9′) Katherine ha una vita normale, un lavoro normale, un fidanzato normale e un appartamento normale. O almeno è quello che pensa fino al momento in cui tutto comincia a cadere letteralmente in pezzi! Signal di Yao Qing-Wen(Taiwan, 2018, 8′) Il protagonista della storia, Hai, vive in un ambiente chiuso al mondo esterno fin dall’infanzia, attraverso un buco si chiede sempre se esista un orizzonte più ampio. Costretto ad eseguire gli ordini delle guardie, un giorno decide di disobbedire… Les coudes serrés di Clémence Peloso (Francia, 2018,10′) Jeanne vive con le sue amiche Alba e Léa. Un giorno, al ritorno da una festa, si imbatte in un ragazzo, che inizia a flirtare con lei in modo molto insistente. Quando lei oppone il suo rifiuto, lui non la ascolta. Lei non può più smettere di pensarci… – Martedì 18 giugno ore 20.30 Auditorium di Rho (prima della proiezione di Cin&città) Selezione Cortometraggi / Concorso Internazionale

Sguardi (S)confinati Te busco en todos di Clelia Giraldo (Spagna, 2019, 24′) Merche è una donna di cinquantacinque anni il cui unico figlio ha appena lasciato casa per andare a vivere all’estero. Il figlio decide di affittare la sua stanza, ormai rimasta libera, su internet, per guadagnare qualche soldo extra. Merche è in congedo per malattia a causa di un mal di schiena e non ha molto da fare, per cui decide di occuparsi della questione. Il film racconta la storia della sua esperienza con il primo inquilino, un ragazzo tedesco di nome Günther, sul quale proietterà, inconsciamente, tutti i suoi bisogni. – Mercoledì 19 giugno ore 20.30 Auditorium di Rho (prima della proiezione di Cin&città) Selezione Cortometraggi / Concorso Internazionale

Sguardi (S)confinati Ama di Júlia de Paz Solvas (Spagna, 2018, 19′) Pepa e sua figlia Leila vengono buttate fuori di casa e sono costrette a trovare un posto in cui dormire prima che l’oscurità cali su un felice giorno di Carnevale. Nella foto in alto: Le assessore Valentina Giro e Sabina Tavecchia con Patrizia Rappazzo alla conferenza stampa di presentazione di Sguardi Altrove al Teatro Parenti Foto di copertinaDa sinistra Andrée Ruth Shammah, presidente del Teatro Franco Parenti di Milano, Filippo Del Corno, assessore alla Cultura di Milano, e Patrizia Rappazzo, direttrice artistica di Sguardi Altrove