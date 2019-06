Lissone. “Postazione mobile” di voto in Piazza Libertà

Progetti finalisti per la riqualificazione del Centro storico, sabato 15 giugno torna la



(mi-lorenteggio.com) Lissone, 12 giugno 2019. Dopo il successo di partecipazione dello scorso weekend, anche sabato 15 giugno l’Amministrazione Comunale di Lissone replicherà la “postazione mobile” in Piazza Libertà.

Dalle 16 alle 19, semplicemente presentando un documento di identità, ci sarà quindi la possibilità per i lissonesi di esprimere direttamente sul posto la propria preferenza tra i progetti selezionati finalisti per la riqualificazione del Centro storico.

In Piazza Libertà, nel pomeriggio di sabato, saranno esposti i rendering dei 3 progetti finalisti, oltre al materiale cartaceo con la valutazione della Commissione giudicatrice utile per contribuire ad offrire una visione globale dei progetti. Non saranno presenti, come avvenuto lo scorso sabato, i tre studi che hanno elaborato le idee finaliste.

A poter esprimere la propria preferenza saranno i lissonesi con più di 16 anni e i titolari di attività commerciali sul territorio. Da lunedì 17 fino a sabato 22 l’urna tornerà presso lo Sportello per il Cittadino – URP per l’ultima settimana di voto.

In ordine di motto, i progetti finalisti sono i seguenti:

agorà in libertà

arch. Stefano MOSCATELLI di Cantù (CO) con arch. Giorgio AROSIO, arch. Alessio BRAMILLA, arch. Barbara CAVALLIERI, e arch. Matteo MOSCATELLI

“TAMAM “

Studio associato SBG architetti di Milano (arch. Sergio GIANOLI con arch. Ivano FIAMMA)

“UNA LINEA È UN PUNTO CHE È ANDATO A FARE UNA PASSEGGIATA”

S.B. ARCH. – STUDIO BARGONE architetti associati di Roma-Foligno (PG) (arch. Federico BARGONE con arch. Francesco BARTOLUCCI, arch. Enrico AULETTA, arch. Gianluca PELIZZI)

Redazione