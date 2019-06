Lissone. Progetto Re:Care, al Cubotto ritorna «Chiacchiere tra donne»

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 12 giugno 2o19 – Il primo ciclo di incontri si è rivelato un successo dal punto di vista della partecipazione, dei contenuti e degli spunti di dialogo. Una dozzina di donne, originarie del Marocco e della Romania, che hanno scelto di ritrovarsi per condividere momenti di aggregazione e di condivisione.

Così, anche in concomitanza con il periodo estivo, ritorna al Cubotto (via Lando Conti, 1) l’appuntamento con «Chiacchiere tra donne», un ciclo di incontri dedicato alle donne in un’ottica di socialità tra generazioni e integrazione di culture diverse.

Dal 18 giugno al 9 luglio, origini e provenienze delle donne saranno il punto di partenza per favorire il dialogo alimentato da tematiche trasversali come l’arte, il cibo e la musica.

«Chiacchiere tra donne» si inserisce nel progetto Re:Care, sostenuto da Regione Lombardia nell’ambito dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, in continuità con le azioni avviate dal progetto Care – Coesione Ambiente Empowerment per Il quartiere Don Moscotti.

Il partenariato di progetto è composto da Spazio Giovani ONLUS, Comune di Lissone – Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva, Società Cooperativa Sociale Azalea ONLUS, MESTIERI LOMBARDIA – Consorzio di Cooperative Sociali – Unità Operativa di Monza in qualità di partner effettivi e ASL Monza e Brianza – Servizio Dipendenze in qualità di partner associato.

Come nella «prima edizione», “Chiacchiere tra donne” proporrà una formula semplice ma efficace: una tazza di tè, un argomento da affrontare, relazioni da custodire nel tempo.

Gli appuntamenti di “Chiacchiere tra donne”, gestiti da Spazio Giovani Impresa Sociale, si terranno presso il Cubotto per 4 martedì pomeriggio consecutivi dalle 14.30 alle 15.30; avranno come focus la donna e il suo rapporto con la creatività, la fotografia, la cucina e la danza.

Martedì 18 giugno si inizia con l’incontro “L’eleganza delle donne”, con la possibilità di realizzare insieme un’idea creativa e femminile. Il 25 giugno sarà la volta di “Ricordiamoci”, un mini-laboratorio per realizzare un ricordo fotografico da portare a casa. Martedì 2 luglio a “Con le mani in pasta” la protagonista assoluta sarà la pasta italiana e la sua preparazione, infine la chiusura è prevista per il 9 luglio con “Balliamo sul mondo” ed un pomeriggio all’insegna delle musiche tipiche.

NOTE:

• Anche i figli piccoli saranno i benvenuti agli incontri, assieme alle proprie mamme.

• L’attività vede la collaborazione dell’associazione APS Centro Giovani

• Contatti: Sportello Progetto RE:CARE

o lunedì 9.00 – 12.00; mercoledì 15.00 – .18.00

o Cell. 3914766602; E-mail: care@spaziogiovani.it

