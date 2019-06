Rho. Parco per tutti, inaugurata la nuova area giochi inclusiva al parco Europa

Sabato 8 giugno un pomeriggio di festa con i nuovi giochi e l’animazione gratuita organizzata da HUB IN

Rho, 12 giugno 2019

Tanta gente e molto entusiasmo sabato 8 giugno all’inaugurazione del Parco per tutti, la nuova area giochi inclusiva nel parco Europa di via Pertini a Rho, con animazione gratuita a cura di HUB IN Luoghi per Crescere Insieme!.

I lavori eseguiti nel parco Europa comprendono la realizzazione di un wc pubblico, il rifacimento della pavimentazione dell’area giochi, due bacheche illustrative sul parco, e l’installazione di diversi giochi (altalena con seggiolino “orsetto”; una giostra scivolo; 4 tubi parlanti; gioco a molla) accessibili a tutti, dove l’unica regola è il rispetto dei giochi e delle persone. Uno spazio dedicato all’inclusione e finalizzato a garantire un diritto basilare dei bambini: giocare, divertirsi e socializzare senza barriere.

Presente il sindaco, Pietro Romano, che ha dichiarato: “Sono sempre più soddisfatto del nostro parco Europa, un vero e proprio gioiello realizzato dall’archistar Andreas Kipar, sviluppatore paesaggistico di Rho. Come già previsto dal progetto iniziale, il parco si sta gradualmente ampliando e arricchendo, permettendoci di sviluppare un’idea innovativa e in linea con la nostra visione di parco integrato alla città”.

L’assessore a Ecologia, ambiente e verde pubblico Gianluigi Forloni ha detto: “La nuova area giochi rende ancora più fruibile e aperto il parco Europa. Abbiamo realizzato questo spazio grazie anche alla mozione del Movimento 5 Stelle e votata all’unanimità dal Consiglio comunale. La scelta dei nuovi giochi è stata fatta per renderli fruibili ai disabili, ma l’obiettivo è che siano utilizzati da tutti per un’inclusione reale. E’ un’esperienza che ha richiesto la collaborazione di molti per un risultato soddisfacente, a loro e all’ufficio tecnico del Comune va il nostro ringraziamento per un’iniziativa innovativa che ha sedimentato nuove competenze”.

“Riteniamo prioritario promuovere il benessere di tutti i cittadini rhodensi, con una particolare attenzione alle fasce deboli – ha commentato l’assessore ai servizi socio assistenziali, Nicola Violante – Migliorare la qualità della vita vuol dire anche assicurare la fruizione della nostra città a chi ha delle disabilità: per questo ringrazio le associazioni che hanno dato indicazioni nella scelta dei giochi. Il parco inclusivo ha questo obiettivo ed è aperto a qualsiasi bambino e bambina: un vero parco per tutti. Sono sicuro che promuoverà inoltre occasioni di coesione sociale e rinforzerà i legami tra le persone aumentando il senso di appartenenza alla nostra città”.