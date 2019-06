RICICLO MATERIALE PLASTICO: IN LOMBARDIA TECNOLOGIE INNOVATIVE CHE MASSIMIZZANO IL RECUPERO

L’ASSESSORE CATTANEO ALL’INAUGURAZIONE IMPIANTO NEXTCHEM A BEDIZZIOLE (BS)

Bedizzole – Brescia, 12 giugno 2019 – L'assessore all'Ambiente e Clima

della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo ha partecipato questa

mattina all’inaugurazione del nuovo impianto NextChem di Maire

Technimont di Bedizzole (BS), il più avanzato ed efficiente in

Europa nel riciclo di materiale plastico, parte del progetto di

Green Acceleration del gruppo presentato lo scorso 27 novembre.

ESEMPIO AVANZATO DI ECONOMIA CIRCOLARE – “Questo impianto è un

esempio molto avanzato di economia circolare – ha spiegato

Cattaneo – frutto del genio degli imprenditori lombardi e

dell’utilizzo delle tecnologie più all’avanguardia: adottando

soluzioni innovative in questo impianto è possibile riciclare

fino al 95 per cento della plastica e produrre una gamma di

polimeri riciclati integralmente utilizzabili nella produzione

come e al posto della plastica vergine”.

LA STRADA GIUSTA – “Questa è la strada giusta – ha proseguito –

la strada dell’innovazione che massimizza il recupero. Una

strada su cui la Lombardia si è già avviata e che vogliamo

diventi il paradigma dello sviluppo di questi anni. La nostra

Regione, eccellente nel modello industriale tradizionale deve

essere eccellente anche nel modello dello sviluppo sostenibile e

dell’economia circolare”.

I NUMERI DELLA PLASTICA – Nel mondo si producono oltre 350

milioni di tonnellate plastica e ne viene recuperato il 15 per

cento. In Europa se ne producono 60 milioni e se ne recupera

circa la metà.

“In Lombardia siamo ben più all’avanguardia nel recupero delle

materie plastiche: il 99,8 per cento dei Comuni lombardi ha

attivato la raccolta differenziata della plastica, si ricupera

oltre il 90 per cento della plastica e 226.042 delle tonnellate

raccolte sono state avviate impianti di recupero di materia.

Ricicliamo il 54 per cento, una percentuale significativamente

più alta di quella europea. Sono circa 18 kg di plastica pro

capite recuperata nel 2018, 10 volte in più rispetto al 2008”.

SOLUZIONI CONCRETE – “La sfida della plastica va affrontata

trovando soluzioni concrete – ha sottolineato – quindi non

possiamo seguire né il negazionismo di chi nega il problema, né

l’ideologia ambientalista di chi che sarebbe pronto a fermare

l’innovazione. In Lombardia siamo per una via pragmatica basata

sui dati e sull’evidenza scientifica”.

UN TAVOLO ENTRO L’ESTATE – “Prima dell’estate – ha annunciato –

convocheremo un Tavolo coinvolgendo imprese, centri di ricerca,

consorzi, istituzioni per proporre insieme in Europa un progetto

integrato che sostenga iniziative di ricerca applicata e di

sperimentazione di tecnologie per il recupero della plastica.

Regione Lombardia – ha concluso – già eccellente nella

produzione industriale tradizionale sta già dimostrando di

eccellere in Europa in tema di economia circolare e di sviluppo

sostenibile”.

