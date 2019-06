AL MUSEO BOTANICO È IL MESE DEI PRATI ERBOSI E DELLE ROSE

Sabato 15 giugno torna l’appuntamento mensile alla scoperta dei segreti delle piante

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2019 – “È il mese dei prati erbosi e delle rose, il mese dei giorni lunghi e delle notti chiare”. Si ispira ai versi di Giosuè Carducci il nuovo appuntamento con la natura al Museo Botanico Aurelia Josz, previsto per sabato 15 giugno. Come sempre tante le attività per grandi e bambini organizzate dal Settore Verde del Comune di Milano:

– alle ore 15 alle ore 19 – Visite guidate al Museo Botanico con approfondimenti nel Labirinto dei Cereali e nel Frutteto dei Patriarchi accompagnati dai Ciceroni, studenti del Liceo F. Severi e dell’ Istituto Pareto;

– dalle ore 16 alle ore 17 – Prendersi cura delle nostre compagne verdi – Indicazioni dell’agronomo Carlo Maria Marinoni per accudire le piante d’appartamento e da terrazzo;

– dalle 17 alle 18 – Ambulatorio delle piante -Carlo maria Marinoni suggerisce le cure più appropriate per le piante ammalate;

– dalle 16 alle 17 – Disseminare – Percorso guidato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera alle loro installazioni artistiche;

– dalle 17 alle 18 – Parole Verdi – Reading a più voci sul tema del verde per adulti e bambini a cura dei volontari di Patto di Milano per la Lettura.

– dalle 18 alle 19 – Le zucche nel nido – Si piantano zucche nel grande nido.

Bimbi Natura con Nonno Museo, gioco libero con gli elementi naturali.

Il Museo Botanico ‘Aurelia Josz’ si trova in via Rodolfo Margaria 1 ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (tram 4 e 5, autobus 51 e 83, MM3 Dergano e Maciachini).

