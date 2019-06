AUTONOMIA, FONTANA: STUPITO DA DICHIARAZIONI GOVERNATORE DE LUCA, DISTORCE I RISULTATI DELLA VIRTUOSITÀ LOMBARDA

PRESIDENTE: SE LA CAMPANIA È IN PIANO DI RIENTRO, COLPA NON NOSTRA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2019 – “Mi stupiscono le dichiarazioni del

governatore della Campania De Luca in merito al fatto che la

mia, insieme ad altre Regioni del Nord, avrebbe speso per

l’assunzione di personale più di quelle del Sud e in violazione

dei limiti imposti a livello nazionale. L’amico De Luca conosce

bene i numeri del bilancio della sua Regione e quelli della

Lombardia, così come sa perfettamente che il costo sostenuto per

l’erogazione dei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, è

riconducibile a spese per il personale e a spese per i beni e

servizi, che costituiscono il totale delle spese di

funzionamento. Va da sé, quindi, che, essendo la Regione

Lombardia in equilibrio economico da 10 anni, se ha speso un

euro in più per il personale, ne avrà speso uno in meno per i

beni e servizi. Se la Campania, in regime di Piano di rientro,

ha dovuto solo risparmiare in tutto, certo non è colpa della

Lombardia”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia

Attilio Fontana, commentando le dichiarazioni del presidente

della Regione Campania Vincenzo De Luca, in merito alle spese

per l’assunzione di personale effettuate dalle diverse Regioni

italiane, riportate nel ‘Rapporto Annuale della Corte dei

Conti’.

“Il collega De Luca – ha aggiunto il governatore – conosce

altrettanto perfettamente l’eccellenza della nostra offerta

sanitaria, che, ogni anno, spinge un numero consistente di

pazienti, provenienti anche dalla sua regione, a venire a

curarsi in Lombardia, sintomo di soddisfazione degli utenti e di

una grande capacità, da parte nostra, di offrire nel contempo

buoni specialisti e buoni servizi”.

“E’ partendo da questi presupposti che la Lombardia rivendica

quella maggiore Autonomia che, come De Luca sa benissimo, non

toglierà neppure un euro alle Regioni in difficoltà – ha

concluso Fontana -. Come ho più volte ribadito, il contributo di

oltre il 50 per cento al Fondo di perequazione per garantire la

solidarietà che la nostra Regione assicura, nella rivendicazione

lombarda, non è mai stato messo in discussione”.