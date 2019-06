MALTEMPO. I SOCCORSI IN PROVINCIA DI LECCO E IN VALSASSINA: VIDEO

(mi-Lorenteggio.com) VALSASSINA (LC), 13 giugno 2019 – Hanno cominciato nella mattinata di ieri per essere presenti anche durante l’emergenza maltempo che ha interessato la provincia di Lecco. Una ventina di tecnici Cnsas della stazione di Valsassina e Valvarrone della Lariana stanno operando e proseguiranno anche oggi per assistere a una serie di situazioni in cui è stata richiesta la loro presenza. Poco prima delle 10.00 hanno aiutato nello sgombero di una famiglia in una baita d’alpeggio a Pagnona; in contemporanea è arrivata la richiesta d’intevento per un’altra famiglia. Le squadre erano attive anche a Premana e poi hanno accompagnato alla diga di Pagnona i tecnici Enel che dovevano salire per verificare la sicurezza della diga. Per oggi il sindaco di Primaluna ha richiesto la disponibilità delle squadre di pronto impiego e per l’assistenza ai geologi nella zona del Monte Olino.

Il maltempo delle ultime ore su diverse zone dell’arco alpino impone la massima attenzione. Per chi va in montagna, è opportuno consultare sempre le previsioni meteorologiche, attraverso i bollettini ufficiali; in questi giorni è fortemente consigliato valutare bene lo stato dei sentieri, agibilità e fattibilità dei percorsi, informandosi presso i comuni interessati su eventuali variazioni della viabilità e sullo stato di accesso disposto dalle ordinanze. Particolare attenzione va data a vallette e corsi d’acqua, anche di piccole dimensioni, perché possono ingrossarsi all’improvviso a causa di temporali e acquazzoni. Le stazioni locali del Soccorso alpino sono a disposizione per dare informazioni, i nostri tecnici conoscono bene il territorio e possono esservi d’aiuto; consultate anche le guide alpine e i professionisti della montagna prima di programmare una escursione.

V. A.