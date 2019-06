Milano. CASA DELLA CARITÀ, IN UN ANNO AIUTATE PIÙ DI 4.600 PERSONE

In allegato una scheda di approfondimento.

IL 2018 DELLA CASA DELLA CARITÀ, OLTRE I NUMERI

LE DOCCE E L’INIZIATIVA PER “ARREDARE L’ATTESA”

Docce e guardaroba sono i servizi di accoglienza minima che la Casa della carità offre a tutte le persone in difficoltà che non sono ospiti: questo perché la possibilità di lavarsi e cambiarsi garantisce dignità. Il servizio, gestito da volontari e operatori, è aperto tre volte a settimana. Le persone che vi accedono possono riposare, bere una bevanda calda e fare merenda; possono inoltre usufruire del Centro d’ascolto, degli ambulatori e dello sportello di tutela legale della Fondazione.

Il 2018 ha confermato e accentuato il trend di crescita del servizio. Tra le cause, la qualità del servizio ha giocato sicuramente un ruolo. Nel corso degli ultimi anni, infatti, gli orari di apertura sono stati ampliati, sono stati effettuati miglioramenti tecnici, è stato aggiunto il servizio di parrucchiere, sono state proposte nuove attività. Le persone che usufruiscono del servizio hanno apprezzato, come hanno dimostrato i sondaggi anonimi sulla loro soddisfazione, realizzati per la prima volta in forma sperimentale: 78,3% delle persone interpellate si è detto soddisfatto del servizio.

A fine giugno 2018, ospiti, operatori e volontari delle docce hanno organizzato una serata aperta a tutti, intitolata “Arrediamo l’attesa” e composta da sketch teatrali, brani musicali, letture di poesie e una mostra fotografica. È stato un momento intenso, non solo per i protagonisti, ma anche per quanti vi hanno assistito. “Devo confessare che mi sono emozionata, prima di tutto perché ho avvertito un grande entusiasmo, una grande voglia di riuscire a trovare ciò che di bello ci può essere nascosto anche tra le rughe della sofferenza”, ha commentato a caldo Raffaella, volontaria della Fondazione. L’iniziativa è nata molto spontaneamente, unendo tante piccole attività che gli operatori hanno pensato di proporre alle persone che frequentano le docce mentre aspettavano il loro turno: dai tornei di calcio balilla al cineforum, dalla fotografia al teatro fino alla terapeutica artistica. “Per noi non era importante il risultato, ma il fatto stesso di essere riusciti a organizzare questa iniziativa con persone poco abituate a essere coinvolte, che si sono impegnate per la sua riuscita. Volevamo ricreare un clima famigliare per far sentire a casa anche chi una casa non ce l’ha”, riassume Ciro Di Guida, operatore che coordina il servizio docce e guardaroba.

Il servizio delle docce è uno dei più elementari tra quelli promossi dalla Fondazione. Eppure, anche in questo caso, l’obiettivo non è solo erogare quel servizio, ma riconoscere la dignità di ogni persona, creare relazioni e promuovere diritti. Negli ultimi anni, in particolare, il numero delle persone che fanno affidamento sulla Casa per lavarsi è decisamente aumentato, così come la complessità delle storie di molti di loro.

Le attività di “Arrediamo l’attesa”, che proseguono anche nel 2019, sono state la risposta creativa degli operatori a questi nuovi bisogni.

UNA VITTORIA PER I DIRITTI DELLE PERSONE SENZA DIMORA

Lo scorso anno è stata ottenuta una prima vittoria, parziale ma importante, rispetto a un tema di cui Casa della carità si occupa da tempo, sia a livello sociale che a livello culturale e politico: quello dei diritti delle persone senza dimora. Alla fine del 2018, infatti, sono iniziati i lavori per l’apertura – avvenuta poi nel febbraio 2019 – di sportelli, presso le sedi di quattro municipi della città, dove persone senza dimora o che non hanno la possibilità di definire un domicilio, possono fissare la residenza anagrafica o “residenza fittizia”, che permette loro di accedere a documenti come la carta di identità o la tessera sanitaria e godere di alcuni diritti fondamentali: dalla salute all’istruzione, dal lavoro al voto.

Nel 2018 è iniziato il lavoro per l’apertura degli sportelli nei Municipi 4, 5, 6, 8: dopo l’assegnazione del bando (ad un’ATI formata dalla stessa Casa della carità, in ATI con Caritas Ambrosiana e Cooperativa Farsi Prossimo nell’ambito del progetto ResidenzaMI del Comune di Milano), gli operatori della Casa hanno avviato dei tavoli con il Comune, in particolare con i Servizi sociali e con l’anagrafe, e con il Cam Garibaldi nel Municipio 1, dove la sperimentazione era stata attivata nel 2013, oltre che con il CASC della Stazione Centrale. Insieme sono state verificate le procedure di lavoro e i criteri per l’accesso al servizio. Inoltre, data la disponibilità delle sedi da parte dei municipi (hanno risposto in sei su otto), gli operatori ne hanno verificato l’adeguatezza e, quindi, il servizio è partito.

“Per noi la residenza non deve essere riconosciuta solo se c’è un tetto, ma anche laddove si sviluppa una relazione continuativa. Per questo, per anni, sostituendoci al pubblico, abbiamo fissato residenze fittizie presso la nostra sede a persone che, pur non abitando in via Brambilla, avevano stabilito con noi una relazione e iniziato un percorso verso l’inclusione sociale”, spiega don Virginio Colmegna. Alla fine del 2018, risultavano residenti presso la sede della Fondazione di via Brambilla 1.164 persone senza dimora.

Accanto a questo lavoro sociale quotidiano, la Casa della carità si è impegnata a lungo anche a livello culturale e politico, insieme ad altri enti del terzo settore: “Un movimento formato da diverse realtà cittadine che, insieme, hanno sollecitato il Comune di Milano a stabilire un indirizzo per le residenze fittizie”, aggiunge il presidente della Casa della carità. “Il progetto avviato è sicuramente positivo, ma non è sufficiente. Finché infatti la misura non assumerà un carattere strutturale, continueremo la battaglia affinché quello alla residenza sia riconosciuto come diritto e non come concessione”, conclude.

LA BIBLIOTECA DEL CONFINE AVVICINA I BAMBINI ALLA LETTURA E ALL’INTERCULTURA

Nel 2018 sono stati 780 i bambini coinvolti nelle attività proposte dalla Biblioteca del Confine della Casa della carità. Il dato, in forte crescita rispetto all’anno precedente, quando i bambini coinvolti erano stati 550, si riferisce in particolare al progetto “Oggi leggo da protagonista”, che la Biblioteca del Confine della Casa porta avanti dal 2012 con le scuole elementari del territorio, che appartengono al circolo didattico “G.B. Perasso”.

Si tratta di un progetto di avvicinamento alla lettura e di promozione delle attività della biblioteca, pensato appositamente per le scuole con un’elevata presenza di bambini stranieri, con l’obiettivo di favorire l’intercultura e la pluralità linguistica e contribuire al lavoro che gli insegnanti svolgono quotidianamente a scuola per fare della diversità culturale una risorsa.

Dalla scorsa estate, inoltre, il progetto si è aperto alla scuola dell’infanzia, inaugurando una collaborazione con l’istituto “De Curtis” di Quartiere Adriano, con letture promosse dai nostri operatori durante il centro estivo e una visita alla Biblioteca del Confine da parte dei bambini.

Redazione