Milano. INNOVAZIONE, VICEPRESIDENTE SALA E GERRY SCOTTI INCONTRANO STUDENTI CHE PARTECIPERANNO AI CAMPIONATI MONDIALI DI ROBOTICA

I 6 GIOVANI LOMBARDI FREQUENTANO ISTITUTO MANZONI DI CASTELLANZA

A LUGLIO SARANNO PROTAGONISTI IN AUSTRALIA DI ‘ROBOCUP 2019’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2019. Un percorso iniziato tre anni fa quando

gli studenti dell’Istituto Manzoni di Castellanza, Antonio

Fiamingo, Federico Foà, Ludovica Forloni, Ludovica Galuppi,

Ayush Kumar e Giulia Spanò, guidati dalla loro professoressa

Emanuela Da Ronch, si affacciano – a soli 11 anni – al mondo

della robotica educativa e creativa.

Con appena 16 ore riservate alla robotica durante l’orario di

‘Tecnologia’ in prima media l’esperimento è continuato anche nel

corso dell’anno successivo.

Così è ufficialmente nata la loro squadra ‘Tecno Team – TT’ che

ha realizzato ‘Tino’ e ‘Tina’, due cestini robot costruiti con

materiali di recupero in grado di dialogare con attori umani sul

tema della promozione della raccolta differenziata della carta.

Poi la vittoria alla competizione italiana ‘Robocup Junior’

nell’aprile 2019, lavorando sodo in orario extracurricolare per

portare a termine il progetto. Quindi la possibilità di

partecipare alla finale mondiale del campionato Robocup in

Australia e subito l’avvio di una raccolta fondi tra cittadini,

enti e associazioni del territorio, per permettere ai ragazzi di

realizzare il loro sogno.

Una storia educativa importante che ha catturato l’attenzione di

Gerry Scotti il quale, lo scorso anno, è stato nominato

‘Ambasciatore della Ricerca’ dal Vicepresidente di Regione

Lombardia Fabrizio Sala.

Proprio nell’ottica di questo ruolo onorifico Gerry Scotti ha

deciso di complimentarsi di persona con i ragazzi facendogli una

sorpresa a scuola e supportando l’impresa anche con un

contributo personale di 5 mila euro che, in aggiunta alla

raccolta fondi, permetterà loro di confermare definitivamente la

partenza per l’Australia.

“Le idee e i progetti dei nostri studenti – ha dichiarato il

vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala –

rappresentano il futuro, sostenerli è il nostro principale

obiettivo. Abbiamo voluto, in accordo con il presidente Attilio

Fontana, investire Gerry Scotti del ruolo di ‘Ambasciatore della

Ricerca’ di Regione Lombardia proprio per accendere i riflettori

sui settori di Ricerca e Innovazione, fondamentali per lo

sviluppo e la crescita del nostro territorio. Un impegno, per

cui lo ringrazio, che proseguirà anche nell’immediato futuro

promuovendo nuove idee, scoperte e progetti di valore come

questo”.

“Ai ragazzi – ha proseguito il vicepresidente della Regione – un

grosso in bocca al lupo per la gara in Australia, sono certo che

porteranno in alto quell’inventiva e quella creatività che

rendono la Lombardia grande nel mondo”.

Il 2 luglio gli studenti partiranno per Sydney e parteciperanno

alla gara On Stage nell’ambito della competizione Robocup Junior

2019 che prevede l’interazione tra umani e robot.

“E’ per momenti come questo – ha dichiarato Gerry Scotti -che ho

accettato di essere ‘Ambasciatore della Ricerca’ per Regione

Lombardia. Perché grazie ad un piccolo ma significativo

contributo ragazzi giovanissimi come questi possano coltivare i

propri sogni e magari, un giorno, arrivare sul Palco del Teatro

alla Scala e ricevere, tra i migliori ricercatori del mondo, il

‘Premio Lombardia è Ricerca’ da un milione di euro” ha concluso

Gerry Scotti.

Il contesto in cui si svolgerà la gara è quello della Tecnologia

e della robotica creativa, che consiste nell’assemblare e

programmare un robot lasciandosi guidare dall’immaginazione,

senza modelli predefiniti da seguire, realizzandolo con i

materiali di recupero a disposizione – come un vero e proprio

cestino della carta – e con strumenti rispondenti a particolari

funzioni – ad esempio la scheda Arduino, i sensori a ultrasuoni

e bluetooth.

Lo strumento utilizzato per sviluppare il programma di controllo

dei due robot è stato ArduBlock, un’alternativa interessante al

linguaggio di programmazione C++, sicuramente più facile e

intuitivo per quanti si affacciano per la prima volta alla

programmazione. A supporto della squadra anche un giovane

universitario al primo anno di Informatica, Luca Tartaglia e il

professore Loris Pagani.

“Questa – ha concluso la responsabile del progetto Emanuela Da

Ronch – è stata un’esperienza che ha saputo valorizzare, oltre a

semplici conoscenze tecniche, anche competenze creative,

pratiche, narrative di giovani studenti. Un’esperienza che

unisce due percorsi di studio, quello sui rifiuti e quello della

robotica, intrecciandoli nella narrazione di una storia. Cestino

“Tino” e Cestina “Tina” sono infatti due robot che fanno della

promozione della raccolta della carta la loro missione”. “Un

sentito ringraziamento a Regione Lombardia, a Gerry Scotti e a

tutte le istituzioni, associazioni, enti e cittadini che hanno

contribuito per rendere questa esperienza una grandiosa realtà”

ha concluso.