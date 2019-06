Milano. METRO SILENZIOSA. FORZA ITALIA: BENE SOLUZIONE PROVVISORIA, AUSPICHIAMO INTERVENTI DEFINITIVI E RISOLUTIVI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2019 – Bene che a seguito delle nostre proteste e della raccolta di 400 firme tra i residenti del quartiere, in concomitanza del flash mob organizzato in piazza Argentina il 7 giugno per chiedere di rallentare i convogli della metropolitana per limitare i disagi e preservare la sicurezza dei cittadini della zona Piola/Loreto/Caiazzo, ATM abbia dato l’ordine di rallentare i treni nel tratto Loreto-Caiazzo. Siamo soddisfatti – dichiarano gli azzurri Mery Azman Consigliera Municipio 3 e Alessandro De Chirico Consigliere Comunale, promotrice e sostenitore dell’iniziativa Operazione Metropolitana Silenziosa -. Rallentare la velocità non è però sufficiente per farci desistere dalla nostra azione di richiesta di tutele nei confronti dei cittadini sottoposti a rumori e vibrazioni della metropolitana., in quella zona come in tante altre di tutta la città (le ultime segnalazioni arrivano di via Pier Capponi e via Giotto, dove la metropolitana gira da Pagano per andare a Wagner). Occorre che il problema venga risolto con tutte le azioni tecniche necessarie, che vengano dichiarate le tempistiche e che la velocità ridotta rimanga duratura nel tempo. La nostra azione continua a fianco dei cittadini con la raccolta firme, con una DRI che verrà discussa quanto prima in Consiglio comunale e siamo pronti a proseguire ulteriori iniziative di sensibilizzazione qualora il benessere e la sicurezza delle persone non vengano messe al primo posto.

