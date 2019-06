Sicuri sul sentiero 2019: le iniziative in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 13 giugno 2019 – Come di consuetudine, nell’ambito del progetto SICURI in MONTAGNA, domenica 16 giugno si ripresenta la giornata nazionale di prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva; sentieri, ferrate, falesie e vie alpinistiche, grotte e canyoning ma anche la ricerca dei funghi, saranno i temi d’interesse per parlare di prevenzione a 360°. Lo scopo principale dell’iniziativa è creare sensibilità, ovvero, accrescere la consapevolezza dei rischi e dei limiti personali accettabili nella frequentazione dell’ambiente montano ed ipogeo, soprattutto in quanti, lontani dal mondo del CAI , si avvicinano alla montagna in modo superficiale. Così, domenica 16 giugno 2019, col titolo SICURI sul SENTIERO, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del CAI , le Sezioni del CAI, le Commissioni e Scuole Centrali di Escursionismo e di Alpinismo Giovanile del CAI, le Scuole di Alpin ismo del CAI , Enti ed Associazioni sensibili, daranno vita a manifestazioni che, si spera, possano raccogliere l’interesse e la partecipazione delle edizioni passate. Chi vuole aderire all’iniziativa organizzando eventi sul territorio, nell’ambito delle proprie competenze, potrà darne comunicazione all’indirizzo info@sicurinmontagna.it . Nella stagione estiva si concentra la maggioranza degli interventi di soccorso molti dei quali mettono in evidenza la difficile percezione dei rischi soprattutto da parte di chi ha poca esperienza, anche su terreno facile; l’escursionismo, non solo per una questione di grandi numeri, occupa sempre i primi posti delle statistiche degli interventi del S o c c o r s o alpino . Emblematica poi è la casistica dei cercatori di funghi che, irreparabilmente, fa registrare innumerevoli incidenti, nella maggioranza dei casi per scivolata. A partire dal mattino Tecnici del Soccorso alpino ,

Istruttori ed Accompagnatori del CAI, Guide Alpine, saranno presenti in diverse località per dispensare utili consigli a chi ne farà richiesta e raccogliere informazioni circa la frequentazione di sentieri, ferrate, falesie, grotte ed altro. L’elenco degli eventi, prontamente aggiornato, è visibile sul sito www. sicurinmontagna.it Informazioni generali sono reperibili sui siti web: www.sicurinmontagna.it – www.cnsas.it – www.cai.it

Le iniziative in Lombardia:

Ferrata Centenario Passo del Fò, Resegone (LC)

Presidio ferrata

CNSAS Stazione di Lecco; CAI Calolziocorte

Ferrata Monte Ocone Sant’Omobono Terme, Fraz. Valsecca (BG)

Presidio ferrata e sentiero attrezzato

Stazione CNSAS Valle Imagna; GAMO; Scuola G. Ottolini CAI Bergamo

Falesia di Guardamonte Valle Staffora, Bagnaria – Pavia

Sicurezza in falesia:

incontro ore 9.30, falesia di Guardamonte, zona Caminone

Stazione CNSAS Pavia Oltrepo;

Scuola di alpinismo “Grignani, sezioni CAI Pavia, Voghera, Lodi

