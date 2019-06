STREET ART. IN MUNICIPIO 3 IL PRIMO MURALES DEL PROGETTO “ONE PLANET ONE FUTURE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2019 – Presentato questa mattina a Palazzo Marino, sarà realizzato entro mercoledì 19 giugno a Milano sulla massicciata ferroviaria all’ingresso dello storico quartiere di Lambrate, in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane e con il patrocinio del Municipio 3, il primo murales italiano ispirato al lavoro “One Planet One Future” di Anne de Carbuccia, artista ambientalista franco-americana.

Il murales sarà una combinazione di graffiti classici degli anni ’90 e di simboli distintivi dell’artista, tra cui la clessidra e il teschio. Nella parte centrale troverà spazio un pianeta gigante, circondato da foglie e altri simboli della sua arte, mentre in basso saranno rappresentate sculture greco-romane e teschi di animali, per riflettere su quale sarà l’archeologia che lascerà la nostra civiltà.

“Mantenere alta l’attenzione sui temi ambientali attraverso la street art, a maggior ragione in un momento come questo in cui sono proprio i più giovani a chiederlo a gran voce, è fondamentale – commenta il Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé –. Lasciare segni come questo in città significa responsabilizzare tutti, a partire dai più piccoli che insieme alle scuole faranno delle visite ai murales, sul necessario rispetto per la natura e il pianeta, rendendoli pienamente consapevoli che le nostre azioni di oggi condizioneranno il mondo che lasceremo alle future generazioni”.

“Milano è la prima grande città che ha dichiarato l’emergenza ambientale – aggiunge l’artista Anne de Carbuccia –: una dichiarazione che ha un’importanza non solo simbolica, ma anche concreta, perché è il primo vero passo da compiere perché si cominci a intervenire”.

“Siamo molto contenti del fatto che il murales venga realizzato in una via e in luogo di grande visibilità, nei pressi della Stazione di Lambrate – continua l’assessore alla Cultura del Municipio 3 Luca Costamagna -. Si tratta di uno strumento educativo e di sensibilizzazione civica che veicola un messaggio forte e importante”.

L’obiettivo dei diversi murales, che saranno dipinti sui temi chiave del progetto “One Planet One Future” (acqua, plastica e spazzatura, animali e culture a rischio) da un gruppo di ‘Graffiti Artist’, con cui Anne de Carbuccia sta collaborando, è quello di diffondere consapevolezza sull’emergenza climatica e sulle minacce che l’uomo crea per l’ambiente, utilizzando il linguaggio universale dell’arte.