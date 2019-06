Trezzano. Incidente di domenica allo svincolo della Tangenziale Ovest e la S.P. 59: DINAMICA E FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 13 giugno 2019 – Domenica mattina, intorno alle ore 9.30, un ennesimo incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo della Tangenziale Ovest di Trezzano/Corsico, detto anche svincolo killer.

IL FATTO:

Una vettura Mercedes, con a bordo una donna di 39anni e il suo bambino di 10 anni, uscita dalla Tangenziale Ovest e percorsa tutta la rampa fino all’intersezione con la S.P. 59, la parallela del Naviglio Grande, si stava immettendo, dopo aver superato il segnale di precedenza, sulla provinciale in direzione Trezzano sul Naviglio – Gaggiano, in quanto doveva portare il figlio ad un evento sportivo.

Contemporaneamente, una vettura Alfa, guidata da un 33enne, proveniente da Trezzano sul Naviglio, a forte velocità, senza alcun segno apparente di frenata, si è scontrata con il Mercedes, solo che anziché scontrarsi violentemente, fortunatamente, la vettura è volata ribaltandosi e fermandosi ad una ventina di metri dopo.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio, un’automedica e un’ambulanza.

La donna e il suo bambino sono rimasti illesi, mentre, il conducente della vettura, estratto dai Vigili del Fuoco dall’abitacolo del veicolo è affidato ai soccorritori è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo, non in gravi condizioni, ma, per un controllo per un colpo ricevuto alla testa durante il cappottamento.

In corso sono tutti gli accertamenti per accertare se il mancato rispetto del segnale di precedenza da parte della conducente del Mercedes sia stato la causa del sinistro o se la forte velocità del veicolo Alfa sia stata la concausa o causa.

V. A.