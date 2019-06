Cornaredo. Non sfugge agli occhi della gazzella del radiomobile dei Carabinieri, arrestato pusher

(mi-lorenteggio.com) Cornaredo, 14 giugno 2019 – Nel pomeriggio di oggi , i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Corsico, capitaneria dell’Arma alla quale da poco appartiene il comune di Cornaredo, durante servizio di controllo del territorio, ha arrestato in flagranza un ragazzo italiano classe 1993, residente a Cornaredo, nullafacente, già censurato in materia di stupefacenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

I Carabinieri lo hanno notato in via Magenta a bordo della propria autovettura con atteggiamento sospetto. Immediata la perquisizione personale e veicolare tanto che gli hanno trovato

– un grammo di cocaina;

– due grammi di marijuana;

– denaro contante pari ad euro 100, 00, considerata il provento dell’attività illecita.

Arrestato è stato processato per direttissima.

V. A.