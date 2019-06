GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE. APPELLO DEL COMUNE PER SENSIBILIZZARE ALLA DONAZIONE DI SANGUE

Milano, 14 giugno 2019 – In occasione della Giornata mondiale del donatore istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 14 giugno, il Comune di Milano rivolge un invito volto a sensibilizzare i cittadini alla donazione di sangue.

“Donare il sangue è un gesto che non costa nulla, ma può salvare una vita. Ecco perché – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti Pierfrancesco Majorino – rivolgiamo un appello a tutti i milanesi, che lo scorso anno si sono dimostrati davvero sensibili e generosi, perché facciano uno sforzo ulteriore e vadano a donare, soprattutto in vista dell’estate, periodo nel quale la carenza di sangue si fa maggiormente sentire”.

Dall’inizio dell’anno e fino al 31 maggio sono state 36.078 le unità di sangue donate, pari a circa 16mila litri. Si tratta di 933 sacche in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, un calo pari al 2,52%. Ancora oggi a Milano, mancano 30mila unità per soddisfare il fabbisogno trasfusionale di tutti i suoi ospedali.

Le donazioni sono ormai in calo da diversi anni, c’è dunque bisogno di aumentare il numero dei donatori per mantenere il livello donazionale.

Dove donare

• A BI Zero ONLUS – San Raffaele

Via Olgettina, 60 (Mi) Tel. 02/2643.2340 – www.abizero.org

• ADO – San Paolo

Via A. Di Rudinì, 8 (Mi) Tel. 02/8184.4209 – www.adosanpaolo.it

• ADSINT – Istituto Nazionale Tumori

Via Venezian, 1 (Mi) Tel. 02/2390.2856 – www.adsint.mi.it

• AVIS Comunale di Milano

Via E. Bassini, 26 (Mi) Tel. 02/7063.5020 – www.avismi.it

• Ass. Donatori di Sangue FATEBENEFRATELLI

Corso di Porta Nuova, 23 (Mi) Tel. 02/6363.2563 – www.donatorisangue.it

• DOSCA – San Carlo

Via Pio II, 3 (Mi) Tel. 02/4871.4032 – www.doscasancarlo.it

• FIDAS Milano

Via Andrea Costa, 1 (Mi) Tel. 02/8646.0424 – www.fidas-milano.it

• HSOS – Ospedale Sacco

Via G. B. Grassi, 74 (Mi) Tel. 02/3904.2468 – www.hsos-donatori.org

• Amici del Policlinico e della Mangiagalli

Via Francesco Sforza, 35 (Mi) Tel. 02/5503.1 – www.policlinico.mi.it