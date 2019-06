MALTEMPO LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA HA FIRMATO RICHIESTA ‘STATO DI EMERGENZA’

FORONI: LUNEDÌ IN GIUNTA PRIMI FONDI REGIONALI PER SOMME URGENZE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2019 – “Il presidente della Regione Lombardia,

Attilio Fontana, ha formalizzato oggi alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri la richiesta dello ‘stato di emergenza’

riguardante il maltempo che ha colpito il territorio della

Lombardia nei mesi di maggio e giugno. Questi fenomeni

meteorologici hanno riguardato soprattutto le province di Lecco,

Como, Bergamo, Brescia e Sondrio”. Lo comunica in una Nota la

Regione Lombardia.

REGIONE FINANZIAERÀ SOMME URGENZE AL 100% PER COMUNI FINO A

3.000 ABITANTI – “La conta dei danni – ha spiegato l’assessore

al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni – è appena

iniziata e nei prossimi giorni avremo una prima vera stima

attraverso le segnalazioni dei Comuni colpiti. Da parte nostra

abbiamo comunque deciso di mettere immediatamente a loro

disposizione risorse regionali aggiuntive. Nella Giunta di

lunedì presenteremo una delibera che finanzierà al 100% le

‘somme urgenze’ nelle situazioni di emergenza per i Comuni sotto

i 3.000 abitanti e sino all’80% per i Comuni fino a 20.000

abitanti”.

MALTEMPO, AGGIORNAMENTO DALLA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE

CIVILE – Intanto, la situazione nelle province colpite (Lecco,

Sondrio, Como, Bergamo e Brescia) secondo la Sala operativa

regionale della Protezione civile è la seguente:

NELLA PROVINCIA DI LECCO

– A Dervio: proseguono le operazioni di pulizia delle strade da

fango e detriti. Individuati dei parcheggi come ammassamento dei

detriti. I 300 evacuati sono rientrati.

– In Valsassina: a Primaluna proseguono i rilievi per valutare

la stabilità del versante. Possibile rientro in giornata di una

parte dei 200 sfollati. A Premana nella serata di ieri sono

rientrate circa 30 persone. Ne rimangono sfollate circa 50.

– Interventi del Volontariato di Protezione civile: la Provincia

di Lecco ha attivato la Colonna Mobile Provinciale e circa il

60% delle organizzazioni di volontariato a supporto dei Comuni

colpiti dal maltempo. A Dervio sono intervenuti anche i

Volontari della Città Metropolitana di Milano, della Provincia

di Sondrio, della Provincia di Monza e Brianza. I volontari

della Provincia di Como sono intervenuti a Premana. La Colonna

Mobile Regionale è intervenuta a Primaluna.

NELLA PROVINCIA DI SONDRIO

– A Campodolcino il livello idrometrico del Liro è tornato alla

normalità e le persone sono rientrate nel campeggio.

– A Delebio sono stati risolti i problemi alla circolazione

sulla ex SS38.

– A Gallivaggio (nel Comune di San Giacomo Filippo) il Bypass

SS36 risulta danneggiato e attualmente inutilizzabile ma la SS36

è stata riaperta da ieri.

IN PROVINCIA DI COMO

– A Como: il livello delle acque del lago sta calando, ma rimane

completamente interdetto alla circolazione il Lungolago.

IN PROVINCIA DI BERGAMO

– A Isola di Fondra si segnala un’erosione spondale sul fiume

Brembo.

– A Costa Volpino sono rientrate le criticità legati agli

allagamenti nella parte centrale del paese.

– In Valle di Scalve: gli smottamenti lungo la rete stradale da

Brescia hanno causato la chiusura della Via Mala e della strada

che collega Dezzo a Borno. L’unica strada d’accesso alla Valle

di Scalve, per il momento, resta quella del Passo della

Presolana.

IN PROVINCIA DI BRESCIA

– Ad Angolo Terme: gli evacuati sono scesi a 8 persone.

– Risultano attivati pronti interventi a livello comunale,

soprattutto per quanto riguarda i Comuni di Angolo Terme,

Artogne, Borgno, Niardo, Brenno, Darfo Boario Terme e Pisogne.

– Permane difficile la circolazione sulle strade provinciali di

collegamento tra Valcamonica e Bergamo (Angolo, Paisco Loveno,

Borno).