. SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE AI CONCERTI DI VASCO ROSSI: DENUNCIATE 52 PERSONE PER CONTRAFFAZIONE E RICETTAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2019 – Il Nucleo Antiabusivismo della Polizia Locale di Milano, nel corso dell’attività di contrasto alla contraffazione presso lo Stadio di San Siro in occasione dei concerti di Vasco Rossi, ha denunciato 52 persone per i reati di contraffazione e ricettazione.

Gli agenti della Polizia Locale, in servizio nel corso di tutti e sei i concerti al Meazza che hanno richiamato complessivamente centinaia di migliaia di persone, avevano il compito di controllare l’attività dei venditori per individuare quanti operavano abusivamente, vendendo merce contraffatta nell’area dello stadio.

Posizionati prevalentemente in piazzale Axum e via Achille Fetonte, i venditori abusivi hanno utilizzato un nuovo metodo per rifornirsi della merce ed evitare di avere vicino a loro una grande quantità di articoli. Utilizzavano infatti come magazzino, condiviso da più persone, auto parcheggiate nei pressi dello stadio. Una tecnica per evitare che di fronte all’intervento della Polizia Locale fosse posto sotto sequestro un gran numero di capi.

Alla fine dell’attività la Polizia Locale ha denunciato 52 persone per contraffazione e ricettazione, ha sequestrato penalmente 2.466 articoli contraffatti, tra cui maglie, cappelli, sciarpe e braccialetti riconducibili all’immagine dell’artista o all’evento musicale.

