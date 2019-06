CASTELLETTO DI BRANDUZZO. INCIDENTE AUTO MOTO LUNGO LA S.P.1, MUORE COPPIA DI MOTOCLICLISTI

(mi-Lorenteggio.com) Castelletto di Branduzzo, 15 giugno 2019 – Nel pomeriggio di oggi, un incidente dal tragico bilancio è avvenuto lungo la Strada Provinciale 1, quando, per cause in fase di accertamento, un donna di 45 anni e un uomo di 49 anni si sono scontrati con un veicolo condotto da un 24enne.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Stradella, un’ambulanza della Croce Rossa di Voghera e una della Croce Rossa di Pavia e due automediche. Per i due motociclisti non c’è stato nulla da fare in quanto sono morti sul colpo ed inutili sono stati i tentativi di rianimarli, mentre, il 24enne, sotto shock, è stato portato in ospedale a Voghera.