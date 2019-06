Cileno ubriaco piacchia autista ATM

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2019- Stanotte, intorno a mezzanotte, in piazza Angilberto, in zona Corvetto, un cileno di 39 anni, dopo esser salito su un mezzo della linea 95 in forte stato di ebbrezza, ha incominciato a molestare gli altri passeggeri. Il conducente ha bloccato il mezzo per farlo scendere, solo che l’uomo ha spaccato un finestrino con una bottiglia, colpendolo, poi, con uno o più violenti pugni al volto. Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Polizia di Stato mentre un’ambulanza ha portato il conducente in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli di Milano con un occhio tumefatto.

Il cileno è stato denunciato per lesioni, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

“Dispiace nella vita dover affermare “Noi l’avevamo detto…” Durante la discussione sulla delibera che stabilisce i rincari Atm come M5S abbiamo subito chiesto il miglioramento di due aspetti fondamentali come infrastrutture e la sicurezza sui mezzi pubblici. Perché si continuano a considerare come materie separate e distanti dal Tpl? Questa triste notizia arriva dopo la bocciatura di un nostro emendamento con il quale chiedevamo di re-investire gli introiti ricavati dai rincari sul miglioramento dei convogli e per garantirne maggiore controllo.

Non siamo stati né capiti né ascoltati e queste purtroppo sono le conseguenze” dichiara Simone Sollazzo, capogruppo M5S a Palazzo Marino, commentando l’aggressione.

“A lui, e a tutte le vittime di aggressioni durante il servizio, va la mia solidarietà. In una delle tante audizioni di ATM ci sono stati snocciolati numeri in fatto di controlli che non rispettano la realtà. Ricordo anche un giro serale a bordo di un bus della 90 di Sala e Granelli accompagnati da pattuglie miste con agenti di Polizia Locale a favore di telecamere. Che fine ha fatto quel nucleo di PL, introdotto in passato dal centrodestra, e di cui sembrava imminente l’impiego? In occasione della discussione sulla delibera dell’aumento di biglietto e tariffe ATM ho presentato un Ordine del Giorno per chiedere che parte degli introiti derivanti dagli aumenti vengano utilizzati per acquistare tornelli più alti (come quelli utilizzati al capolinea M5 di San Siro) dotati di metal detector e sistemi di riconoscimento di esplosivi. Si potrebbe pensare a una soluzione del genere anche sui mezzi di superficie. Perché se anche Majorino si è accorto che c’è un problema di sicurezza sui mezzi pubblici il sindaco Sala non potrà continuare a fare finta di niente” dichiara Alessandro De Chirico, Consigliere comunale di Forza Italia Milano.

V. A.