CLUSONE. MALORE SULLA PISTA CICLABILE, MORTO CICLISTA BRIANZOLO

A SORISOLE 6OENNE CADE DA BICI ED E’ STATO TRASPORTATO IN ELICOTTERO ALL’OSPEDALE DI BERGAMO

(mi-Lorenteggio.com) Clusone, 15 giugno 2019 – Intorno alle ore 13.00 di oggi, lungo la una pista ciclabile, un 56enne della Provincia di Monza e Brianza, è caduto dalla sua bici dopo esser stato colto da un improvviso malore, risultato fatale. Inutili i soccorsi dell’automedica di Bergamo e di un’ambulanza dei Volontari Presolana, l’uomo è deceduto.

Un altro incidente, si è verificato lungo la S.P. 130, in via Aldo Moro a Bariano, quando un ciclista di 63anni, dopo esser caduto dalla bici dopo esser stato urtato da un veicolo, è stato trasportato da un’ambulanza della Croce Rossa di Urgnano in codice verde all’Ospedale di Romano di Lombardia.

Un’altra grave caduta dalla bici ha coinvolto, invece, un ciclista 60enne a Sorisole in via Boscalgisi, che è stato trasportato in elicottero in codice giallo all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dopo esser stato soccorso dal Soccorso Alpinio

V. a.