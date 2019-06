Corsico – Cesano Boscone. Ubriaco cade nel fontanile Pozzi, recuperato dai Vigili del Fuoco e CC – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 15 giugno 2019 – Nella serata di oggi, al confine tra Cesano Boscone e Corsico, nel letto del Fontanile Pozzi, alcuni passanti che usciva dal vicino centro commerciale Auchan, hanno chiamato i soccorsi in quanto sentivano delle grida di richiesta di aiuto provenienti dal fosso molto impervio e caratterizzato da una vegetazione molto fitta.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde Baggio, una pattuglia dell’aliquota Carabinieri della Compagnia di Corsico e i Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco con l’ausilio di corde e di accette si sono fatti strada tra la vegetazione raggiungendo l’uomo e a soccorrerlo. Ma, lo stato di agitazione dello stesso impediva di portarlo fuori e solo grazie ai due Carabinieri, che conoscevano l’uomo, lo hanno calmato e rassicurato affidandolo ai pompieri. Una volta giunto in strada i soccorritori dell’ambulanza lo hanno portato in ospedale illeso in codice verde.

