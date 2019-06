INAUGURATO IL NUOVO PARCO GIOCHI ACCESSIBILE A VILLA FINZI

L’intervento rientra nell’ambito di Giochi al Centro, il progetto in collaborazione con Fondazione di Comunità Milano

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2019 – “Gioco al Centro – Parchi gioco per tutti” è un progetto speciale avviato lo scorso anno dal Comune di Milano e Fondazione di Comunità Milano, Città, Sud Ovest, Sud Est, Martesana con l’obiettivo di realizzare aree attrezzate accessibili con giostre e giochi inclusivi nei parchi pubblici dei nove municipi della città. Il percorso è stato avviato partendo dai bambini, individuando nel diritto al gioco per tutti una priorità d’interesse generale. I parchi gioco sono infatti poco frequentati dai bambini con disabilità, perché – mancando giochi adatti alle loro esigenze – non si creano le condizioni per una reale partecipazione e inclusione.

Dopo il parco giochi accessibile realizzato ai Giardini Montanelli inaugurato ad aprile del 2018, è stata presentata e inaugurata oggi la seconda area giochi accessibile nel bellissimo Parco di Villa Finzi, nel Municipio 2. Presenti all’inaugurazione l’assessore al Verde Pierfrancesco Maran, l’assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino, il vicepresidente di Fondazione di Comunità Milano Carlo Marchetti, la Delegata del Sindaco alle Politiche sull’Accessibilità Lisa Noja, la presidente della Commissione Politiche Sociali e Servizi per la salute Angelica Vasile, il Presidente del Municipio 2 Samuele Piscina, la Presidente di L’abilità Onlus Laura Borghetto, il Presidente Nazionale UILDM Marco Rasconi, la Presidente di ANFFAS Rossella Collina, il Vice Presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Franco Lisi, la Presidente di Intercampus e consigliere Fondazione di Comunità Milano Carlotta Moratti e il Direttore clienti di Esselunga Roberto Selva.

“Oggi rendiamo il Parco di Villa Finzi ancora più bello perché accessibile e sicuro per tutti i bambini – dichiarano l’assessore al Verde Pierfrancesco Maran e l’assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino -. È un impegno che ci siamo presi insieme al Consiglio comunale: rendere le aree giochi inclusive per consentire ai più piccoli di divertirsi in condizioni di parità. Oggi possono farlo ai Giardini Montanelli, City Life, alla Biblioteca degli Alberi, al parco Formentano, al parco delle Favole, ai giardini Bazlen. Non basta, vogliamo che sempre più aree verdi siano senza barriere. Ecco perché insieme a Fondazione di Comunità, cui vanno i nostri ringraziamenti, continuiamo a lavorare per portare almeno un’area inclusiva in ogni Municipio della città, la prossima sarà quella di via Martinetti in municipio 7”.

“Il gioco è il primo contesto sociale in cui ogni bambino può sentire di appartenere ad una collettività e imparare a vivere con gli altri accogliendone la diversità – commenta il Vice Presidente della Fondazione di Comunità Milano Carlo Marchetti – questa è l’essenza del nostro progetto che vogliamo portare avanti con convinzione. Una società civile garantisce a tutti i bambini il diritto al gioco, per questo chiediamo ai milanesi che condividono il nostro impegno di dare il proprio contributo al Fondo Solidale aperto dalla Fondazione, unendo le nostre forze con le vostre, grandi e piccole, potremo creare luoghi belli dove i bambini possono giocare insieme e imparare a crescere.”

La Fondazione di Comunità e l’Assessorato Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano hanno raccolto le indicazioni dei municipi e hanno definito la pianificazione degli interventi; il piano prevede due nuovi parchi gioco nel 2019; dopo Villa Finzi si lavora al parco per il Municipio 7; nel 2020 si proseguirà con l’obiettivo di due/tre parchi l’anno, fino a completare il progetto ed avere un parco giochi accessibile in ciascuno dei Municipi milanesi.

Il progetto di Villa Finzi è particolarmente interessante perché si tratta di un giardino storico e di un parco giochi totalmente nuovo, inserito in un contesto molto vivo. All’interno del parco si trovano infatti servizi per i cittadini: un asilo nido, una scuola dell’infanzia e una elementare, un centro sociale per anziani, sportelli di orientamento sociale e l’azienda socio-sanitaria territoriale. Significativi i servizi per disabili, grazie alla presenza dei Centri Diurni Disabili Pini e Negri e alla Casa Solidale. Uno grande spazio di incontro per bambini, famiglie e la comunità del quartiere.

La progettazione di ogni parco giochi vede il coinvolgimento dell’Assessorato al Verde, delle Associazioni Delegate al Tavolo permanente Disabilità e della delegata del Sindaco per le politiche sull’Accessibilità, Lisa Noja. Il gruppo di lavoro si avvale delle competenze pedagogiche dell’associazione L’abilità onlus, delle specifiche competenze di ANFFAS, di UILDM e LEDHA Milano, di UICI e dell’esperienza internazionale di InterCampus.

Il nuovo parco si basa su criteri ludici ed ergonomici che hanno portato a selezionare giochi idonei ad assicurare l’accessibilità ai bambini con diverse disabilità – motoria, intellettiva, visiva – per favorire il gioco inclusivo. Il concetto di inclusione ha guidato la progettazione che concepisce tutta l’area come uno spazio integrato per giocare insieme, per una vera condivisione dell’esperienza di gioco.

Il progetto “Parchi Gioco per Tutti” è un laboratorio che apprende e si evolve: dopo il primo parco ai Giardini Montanelli le osservazioni e i suggerimenti da parte degli utilizzatori hanno contribuito a individuare soluzioni ancora migliorative per Villa Finzi. Ad esempio, la ricerca di una pavimentazione più funzionale, soluzioni per una maggiore accessibilità per bambini o genitori ipovedenti o ciechi con l’inserimento di un percorso tattilo-plantare e di un percorso olfattivo con essenze e fiori.

Il nuovo Parco Giochi copre un’area di 280 metri quadrati, attrezzato con pavimentazione anti-trauma colorata, tutti i bambini possono divertirsi con strutture innovative che rispondono a diverse esigenze di gioco inclusivo: la giostra Becky, il Villaggio Fun City con numerosi pannelli sensoriali, gli strumenti musicali con tamburi e un metallofono accordato con 15 note musicali; la casetta Cozy Dome con la sua particolare forma accogliente; i giochi amati e immancabili come il dondolo e le altalene.

Oltre al Parco Giochi, un Progetto di sensibilizzazione nelle scuole. Costruire un parco accessibile e fruibile significa garantire a tutti i bambini il diritto al gioco come stabilito dalla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989), ma anche la struttura più bella e funzionale non è sufficiente, da sola, a garantire il diritto al gioco ai bambini più fragili. Per questo è fondamentale a far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza del rispetto dell’altro, ad attivare la solidarietà e a ri-costruire comunità.

Con queste finalità l’associazione L’abilità onlus ha ideato Tutti insieme per giocare, iniziativa rivolta a 150 classi delle scuole dell’infanzia e primarie con l’obiettivo di creare laboratori di sensibilizzazione sul tema della disabilità e della diversità, che coinvolge insegnati e genitori, affinché si sviluppi uno sguardo rispettoso e attento nei confronti di chi è diverso da sé. I laboratori nelle scuole si svolgeranno durante l’intero anno scolastico 2019-2020, e saranno condotti da L’abilità onlus, con la collaborazione di UILDM e il sostegno di Fondazione Cariplo.

Gioco al Centro – Parchi gioco per Tutti è solidarietà: attrezzare le area giochi con questo livello di attenzione e cura richiede un impegno importante per la Fondazione; per assicurare una crescente qualità, sarà attivato un Fondo Solidale che raccoglierà il gesto di solidarietà di privati cittadini, di imprese ed enti che condividono le finalità del progetto. Un fondo per far giocare insieme i bambini: un appello che viene lanciato oggi a tutti i cittadini di Milano, per avviare una gara di solidarietà tra i cittadini dei Municipi affinché si uniscano, con piccole e grandi donazioni. La Fondazione di Comunità Milano unirà le risorse donate alle proprie con l’obiettivo di realizzare altri parchi accessibili. Per sapere di più www.fondazionecomunitamilano.org

Al fondo ha già assicurato l’adesione la UILDM Milano grazie alle donazioni raccolte con il sostegno di Esselunga. Dopo la presentazione alla stampa e il simbolico taglio del nastro, la giornata di oggi continuerà con una festa pensata per tutti i bambini: saranno protagonisti di uno spettacolo e di un’esperienza di gioco accompagnati dagli educatori di Amamente, potranno vivere l’emozione del goal con gli allenatori internazionali di Inter Campus, creare magiche bolle di sapone con Oltre i Sogni, diventare giocolieri con Parada, creare un’opera d’arte con Mister Caos. E per pranzo, tutti sul prato per un picnic divertente. I bambini e i genitori potranno contare sui volontari di tutte le associazioni coinvolte nel progetto.

