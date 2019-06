PALAZZO LOMBARDIA, DOMANI BELVEDERE AL 39° PIANO APERTO ALLE VISITE DALLE 10 ALLE 18

FINO AL 14 LUGLIO SI PUO’AMMIRARE L’ALIANTE DI LEONARDO DA VINCI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2019 – Proseguono domani, domenica 16 giugno,

le aperture straordinarie del Belvedere di Palazzo Lombardia, in

occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di

Leonardo da Vinci. L’orario di accesso del pubblico, al 39°

piano della sede regionale, è dalle 10 alle 18.

Tra le iniziative che raccontano e valorizzano figura e opere

del genio rinascimentale c’è la possibilità di ammirare fino al

14 luglio prossimo, la riproduzione del celebre aliante

leonardesco, realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale

della Scienza e della Tecnologia di Milano; insieme, una serie

di pannelli espositivi e vetrofanie che aiuteranno i visitatori

ad orientarsi e a identificare i principali luoghi di Leonardo

in Lombardia.

INTERESSE PER IL VOLO, ATTENZIONE A TERRITORIO – L’installazione

si ispira a due grandi temi che percorrono il

lavoro di Leonardo: da un lato l’interesse per il volo e,

dall’altro, l’attenzione per il territorio che lo circonda.

Il disegno dell’aliante (foglio 846v del Codice Atlantico

appartenente alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana) è uno dei

progetti più completi in questo campo: due ali, le cui estremità

possono essere flesse dal pilota per controllare la planata,

sono fissate ad una gondola centrale.

INIZIATIVE DA LUGLIO A SETTEMBRE – Da luglio a settembre lo

Spazio espositivo di Palazzo Lombardia ospiterà la mostra ‘Genio

& Impresa – Leonardo e Ludovico ieri e oggi’, promossa da

Assolombarda in collaborazione con Giunta e Consiglio Regionale

della Lombardia, per celebrare la straordinaria capacità del

nostro territorio di creare innovazione.

Una ricerca commissionata da Assolombarda al Politecnico di

Milano sul rapporto tra impresa, progettazione e innovazione

farà da base – attraverso l’archetipo del rapporto tra Leonardo

da Vinci e Ludovico il Moro, quindi tra genio e impresa – per

tracciare una storia dell’imprenditoria italiana e lombarda e

realizzare una mostra multimediale che selezionerà tra le 120

storie d’impresa già raccolte tra quelle più rappresentative ed

evocative di questo rapporto.

CACCIA AL TESORO – Alla mostra multimediale è collegata una

caccia al tesoro alla scoperta dei luoghi leonardeschi, che si

svolgerà il 29 giugno e che coinvolgerà oltre 1.000 persone

divise in squadre di 10-15 elementi e che vedrà Palazzo

Lombardia e Palazzo Pirelli tra i luoghi protagonisti.

IL CALENDARIO DI APERTURA – Le visite saranno sospese dal 21

luglio al 15 settembre 2019, per poi riprendere fino al 22

dicembre 2019.

PALAZZO LOMBARDIA – La torre che caratterizza la sede regionale

è alta 161,30 metri; il complesso di palazzo Lombardia dispone

di 32 ascensori e raggruppa in 39 piani fuori terra gli uffici

regionali centrali. Per realizzarla sono stati utilizzati 13

mila tonnellate di acciaio. La torre costituisce una sorta di

dialogo istituzionale ‘simbolico’ con il palazzo Pirelli.