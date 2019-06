(mi-Lorenteggio.com) Palosco, Bergamo, 15 giugno 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.10, in via Molino, un 17enne di origini senegalesi, si è tuffato nel fiume Oglio per recuperare la palla con la quale stava giocando e non è più riemerso, a causa di un mulinello. Immediati i soccorsi: da Milano è giunto l’elisoccorso mentre i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo privo di vita.

V. A.