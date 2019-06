URBANISTICA. AL VIA LE OSSERVAZIONI AL PGT, PER LA PRIMA VOLTA ANCHE ONLINE

Un mese di tempo per presentare le proprie istanze al Piano. Maran e Lipparini: “Fase fondamentale di partecipazione, ci esprimeremo su tutte prima dell’approvazione finale del Piano”

(mi-lorenteggio.com9 Milano, 15 giugno 2019 – Parte oggi il periodo utile per cittadini, associazioni, municipi, stakeholder e chiunque voglia dare il proprio contributo alla visione di Milano 2030, per presentare osservazioni al Piano di Governo del Territorio, adottato dal Consiglio Comunale il 5 marzo scorso. Per rendere questa fase il più partecipata e condivisa possibile, per la prima volta sarà possibile presentare le proprie istanze online.

È stato infatti predisposto un apposito servizio per la compilazione e per l’invio online delle osservazioni, accessibile sia dalle pagine web del sito www.pgt.comune.milano.it sia dalle mappe pubblicate sul Geoportale nella sezione PGT MILANO 2030

https://geoportale.comune.milano.it/sit/milano-2030-piano-di-governo-del-territorio-adottato/ .

“In ogni fase di stesura del Piano abbiamo lavorato per il massimo coinvolgimento di cittadini, categorie ed associazioni – dichiara l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran -. La fase di osservazioni è fondamentale perché su tutte quelle che arriveranno dobbiamo esprimerci prima dell’approvazione finale in Consiglio Comunale”.

“I cittadini hanno a disposizione il Pgt in versione digitale, con mappe e tavole consultabili sul Geoportale del Comune di Milano e tutti i documenti testuali leggibili in formato aperto sul sito dedicato. Entrambi gli strumenti consentono una consultazione interattiva dei contenuti e permettono ai cittadini di inserire le proprie osservazioni cliccando direttamente nell’area di interesse, scrivendo e disegnando – dichiara l’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data Lorenzo Lipparini -. È un grande passo in avanti nella direzione di un’Amministrazione aperta, trasparente, digitale e partecipativa, che da oggi si dota di un nuovo strumento per realizzare anche in futuro consultazioni sui documenti di piano e che consentirà una fruizione immediata e professionale del Pgt che sarà adottato”.

Le osservazioni possono essere inviate da chiunque abbia interesse: cittadini e professionisti a proprio nome o per delega, imprese, enti e associazioni. Per poter accedere alla procedura online è sufficiente essere in possesso di SPID, il sistema pubblico di identità digitale, o essere registrati al portale istituzionale del Comune di Milano con Profilo Completo.

La procedura prevede il completamento dei dati anagrafici e l’inserimento del testo dell’osservazione (massimo cinquemila caratteri) e di eventuale documentazione in allegato. Il servizio permette di inserire i propri commenti e suggerimenti direttamente all’interno del testo o nelle mappe, indicando l’indirizzo o il punto specifico di interesse, scrivendolo cliccando sull’apposita icona a fumetto oppure individuandolo all’interno della mappa.

Resta la possibilità di presentare le osservazioni via PEC all’indirizzo osservazionipgt@postacert.comune.milano.it e in formato cartaceo, consegnando la documentazione in duplice copia in carta semplice presso il Protocollo dell’Area Pianificazione Urbanistica Generale sito in via GB Pirelli 30, al 12° piano, aperto al pubblico dal lunedì al mercoledì dalle ore 10 alle ore 12. E’ necessario allegare in entrambi i casi copia di un documento di identità valido e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti con l‘istanza per l’espletamento del procedimento in oggetto.

Le osservazioni, che potranno essere presentate fino alle 12 del 15 luglio 2019, verranno successivamente sottoposte al vaglio dell’Amministrazione, che a settembre riporterà il testo, integrato con le istanze recepite, in Consiglio Comunale per l’approvazione.