(mi-Lorenteggio.com) Urgnano – Bergamo, 15 giugno 2019 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.50, in località Basella, in un campo adiacente a via Mulino dei Prati, un ultraleggero è precipitato prendendo fuoco. Il pilota, un 60enne, è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 intervenuti anche con l’elisoccorso proveniente da Brescia, dei Vigili del Fuoco. Per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente aereo indagano i Carabinieri.

V. A.