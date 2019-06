ZEFFIRELLI, PRESIDENTE FONTANA: CORDOGLIO DELLA REGIONE LOMBARDIA, MI PIACE RICORDARLO COME PROTAGONISTA SCALA DI MILANO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2019 – “Ci ha lasciati Franco Zeffirelli, un italiano che ha contribuito a rendere grande il nostro Paese nel mondo. Un genio capace di stupire e di interpretare in maniera unica ogni situazione che affrontava. Mi piace ricordarlo come assoluto protagonista della Scala di Milano dove ha messo in

scena numerose e indimenticabili rappresentazioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,commentando la notizia della scomparsa del regista Franco Zeffirelli.

Inoltre, con una foto di copertina sulla sua pagina Facebook il Teatro alla Scala di Milano ricorda Franco Zeffirelli, scomparso oggi a 96 anni che ha legato la sua vita artistica al più importante teatro lirico italiano.

