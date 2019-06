ECONOMIA, VICEPRESIDENTE F. SALA: REGIONE PROTAGONISTA AL WORLD MANUFACTORING FORUM DI CERNOBBIO

OBIETTIVO E’ FACILITARE DIALOGO TRA IMPRESE E CENTRI DI RICERCA

L’EVENTO INTERNAZIONALE SI SVOLGERA’ DAL 25 AL 27 SETTEMBRE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2019 – Regione Lombardia parteciperà anche

quest’anno, con un ruolo da protagonista, al World Manufacturing

Forum 2019, che si svolgerà dal 25 al 27 settembre 2019 a

Cernobbio.

MEETING INTERNAZIONALE – L’evento esclusivo di portata mondiale,

riunisce i leader del settore industriale, i decisori politici e

gli esponenti delle università del panorama internazionale,

insieme a tutte le parti interessate, per discutere delle

tendenze globali, delle sfide e degli obiettivi del settore

manifatturiero per orientare le prospettive di innovazione e di

sviluppo a livello mondiale.

PRONTI A RACCOGLIERE LE NUOVE SFIDE DEL MANIFATTURIERO – “A

Cernobbio si riuniscono i leader industriali, le istituzioni e

gli esponenti delle Università – commenta Fabrizio Sala,

vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca,

Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle

imprese – per un meeting che ogni anno assume una valenza sempre

più importante a livello mondiale. Regione Lombardia sostiene il

World Manufactoring Forum per facilitare il dialogo tra imprese

e centri di ricerca, volto a raccogliere le nuove sfide del

comparto manifatturiero”.

I PARTECIPANTI – In particolare, al Forum parteciperanno partner

istituzionali tra i quali il governo dei Paesi Baschi (Spagna),

Digital Innovation Hub Lombardia, Confindustria Piemonte,

Confindustria Emilia Romagna e Confindustria Veneto, la

Commissione Europea, la United Nations Industrial Development

Organization – UNIDO (agenzia ONU) e l’Istituto per il Commercio

Estero e Confindustria nazionale.

I TEMI IN DISCUSSIONE – “Nell’edizione del 2019 – spiega il

vicepresidente Sala – il focus sarà incentrato sulle tecnologie

che stanno cambiando il panorama industriale mondiale. Le

istituzioni hanno il compito di favorire lo sviluppo delle

competenze richieste dal mercato del lavoro e per questo motivo

occorre avere una visione comune per formare personale sempre

più specializzato. La tecnologia digitale offre il potenziale

per nuovi modelli di business e vogliamo che le nostre imprese

possano avere la possibilità di investire per contribuire

all’istruzione, alla formazione e alla riqualificazione dei

lavoratori”.

FARE RETE TRA ISTITUZIONI, IMPRESE E UNIVERSITA’ – “L’obiettivo

del Forum – rimarca il vicepresidente di Regione Lombardia – è

quello di avvicinare le istanze del mondo industriale a quello

istituzionale e accademico. Occorre avere una linea politica

industriale comune per supportare il mondo manifatturiero. La

Lombardia prosegue la sua rincorsa europea, con le sue 100 mila

aziende, un quinto del totale nazionale, con il suo fatturato di

circa 250 miliardi e valore aggiunto di oltre 60 miliardi,

quest’ultimo in crescita negli ultimi anni di circa il 5%. I

dati ci confermano che dobbiamo proseguire su questa strada per

rendere sempre più competitiva la nostra Regione e le nostre

imprese, in Italia e nel mondo”.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE – Il settore manifatturiero è

influenzato da megatrend come i cambiamenti demografici, la

globalizzazione, i progressi nell’automazione e la diffusione

dell’intelligenza artificiale. Questi megatrend rappresentano le

sfide per la futura forza-lavoro.

L’automazione del futuro cambierà la tipologia e il numero di

compiti nella maggior parte delle professioni.

Secondo la Banca Mondiale, si prevede che meno del 20% dei posti

di lavoro scompariranno completamente. Nel 2017, il McKinsey

Global Institute ha evidenziato come negli Stati Uniti il 30%

delle tipologie dei posti di lavoro nati a partire dalla fine

degli anni ’90 prima non esistevano affatto (per esempio

l’amministrazione IT, la produzione di hardware e lo sviluppo di

applicazioni per smartphone).

Redazione