Incidente sull’A4 tra Dalmine e Capriate, un morto

(mi-Lorenteggio.com) Bergamo, 16 giugno 2019 – Per un incidente avvenuto al Km 163, in direzione Torino, tra Dalmine e Capriate, all’altezza di Osio Sotto, una donna di 44 anni è mortA sul colpo e un 32enne è in gravi condizioni, dopoché la loro vettura Fiat 500 si è scontrata contro il new jersey. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, e sono giunte due ambulanze e un’automedica. Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è bloccato.

V. A.