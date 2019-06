Valsassina. Soccorso Alpino all’opera dopo le alluvioni dei giorni scorsi: FOTO

(mi-lorenteggio.com) VALSASSINA (LC), 16 giugno 2019 – Una presenza costante quella del Cnsas nelle zone del Lecchese colpite dall’alluvione dei giorni scorsi, che ha causato pesanti danni e disagi alla popolazione locale. I tecnici della stazione di Valsassina e Valvarrone, con altri colleghi della XIX Lariana, da venerdì operano ogni giorno, con squadre dedicate, in presidio fisso. Sono sempre pronti ed equipaggiati per intervenire immediatamente, affiancati dai sanitari del Soccorso alpino, in caso di richiesta. La squadra forra regionale, trasportata in quota con l’elicottero, ha esaminato i torrenti del Monte Olino per segnalare eventuali criticità. Le squadre di soccorso alpino, su richiesta del sindaco di Primaluna, concordata con la Prefettura di Lecco, hanno svolto invece ispezioni sui versanti e in diversi canali (Val della Molinera e Val di Fus); presenti sul posto anche due geologi. L’impegno proseguirà nei prossimi giorni, fino a quando la situazione non sarà tornata alla normalità.

Correlati