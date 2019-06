Vermezzo con Zelo. Incidente auto moto lungo la S.P. 30 , deceduto 32 enne

(mi-Lorenteggio.com) Vermezzo con Zelo, 16 giugno 2019 – Stamane all’alba, intorno alle ore 6.30, lungo la S.P. 30, in prossimità dell’incrocio con via Vittorio Emanuele, per un incidente tra una vettura e una moto, il motociclista, un 32enne, è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale sanitario giunto da Como con l’elisoccorso attrezzato per i voli in notturna. La conducente del veicolo è stata portata in stato di shock in codice verde all’ospedale di Magenta da un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso. In corso sono i rilievi dei Carabinieri di Abbiategrasso per accertare la dinamica e la responsabilità.

V. A.