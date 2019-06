Gambolò (Pavia). Incidente lungo la S.P. 183, due morti e due feriti gravi

(mi-Lorenteggio.com) Gambolò, 17 giugno 2019 – Intorno alle ore 11.00 di stamane, lungo la S.P. 183, per un frontale tra due auto nel quale è rimasto coinvolto anche un altro veicolo; tragico il bilancio: una donna di 37 anni è morta sul colpo, mentre, un uomo di 70 è deceduto dopo il trasporto in ospedale, mentre un 33enne è stato trasportato in elicottero e ricoverato in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano, e un 29enne in codice rosso all’Ospedale San Matteo di Pavia. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Polstrada di Pavia. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del sinistro la strada è stata chiusa per alcune ore.

V. A.