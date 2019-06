Milano. Scontro auto moto in via Parri all’altezza del carcere Beccaria, tre coinvolti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2019 – Questa notte, intorno alle ore 23.45, in via Ferruccio Parri, all’altezza del semaforo con la via Teobaldo Ciconi, strada che porta al carcere minorile Beccaria, per un incidente tra un veicolo e una moto, tre persone, un 40enne, un uomo di 66 anni e una donna di 67 anni sono rimasti coinvolti. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono giunte tre ambulanze e un’automedica. Un ferito in gravi condizioni è stato trasportato con un’ambulanza della Croce Viola Rozzano, in codice rosso in ospedale.

V. A.