PARTECIPAZIONE. MILLE VOLONTARI PER LE INIZIATIVE ESTIVE DI RETAKE INSIEME A COMUNE E AZIENDE PRIVATE

Inaugurato anche l’uso di veicoli ecosostenibili. Lipparini: “Grazie alle associazioni attive sul territorio riusciamo a diffondere l’importanza della cura del bene comune per il miglioramento della nostra città”

Milano, 17 giugno 2019 – Dopo aver realizzato tutte le attività previste nel primo semestre, Retake Milano ha annunciato questa mattina a Palazzo Marino le numerose novità dell’estate. Ad aprire la conferenza stampa l’assessore Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data): “Come Amministrazione Comunale stiamo facendo tutto il possibile per accompagnare e valorizzare l’entusiasmo e la competenza di cittadini e aziende che scelgono di impegnarsi per la cura della città, a partire dall’adozione del nuovo regolamento che introduce i patti di collaborazione. Associazioni come Retake ci aiutano a rendere concreta questa prospettiva, diffondendo il messaggio della cura del bene comune e organizzando appuntamenti sempre più ambiziosi e di impatto per il coinvolgimento dei cittadini attivi nel miglioramento della nostra città”.

Retake Milano è anche la prima associazione fra tutti i retaker italiani a far uso di veicoli ecosostenibili e si aggiudica il primato anche nel testare i modelli CargoBike elettrici.

“Repower è fiera di partecipare ad un’iniziativa di valore per la città di Milano come quella di Retake, di cui sposiamo in toto i valori di sostenibilità, responsabilità sociale e condivisione. LAMBROgio e LAMBROgino, i modelli di cargo-bike Repower, hanno già fatto il loro debutto sulla scena milanese in occasione della Design Week. – afferma Fabio Bocchiola, AD Repower Italia – Oggi mettiamo a disposizione le loro qualità (tecnologia, design e ovviamente la pedalata assistita) per i gruppi di ploggers che animeranno Milano nelle prossime iniziative di Retake”.

“Ecosostenibilità vuol dire saper tutelare l’ambiente anche usando mezzi di trasporto in grado di rispettarlo – commenta Andrea Amato, presidente di Retake Milano – per questo abbiamo accolto nella grande famiglia di Retake non solo i bellissimi modelli di Repower, ma anche la neo nata associazione dei monoruota elettrici E-Move Milano”.

E-Move, in piena linea coi valori di Retake, crede in una quotidianità urbana differente, moderna e dinamica: “Con questi nuovi dispositivi di micro-mobilità totalmente elettrica ed estremamente silenziosi regaliamo allo sport un futuro sostenibile in una Milano più pulita e salubre” afferma Umberto Visconti, ideatore del progetto.

Le nuove partnership di Retake Milano debutteranno nei tre eventi conclusivi alla stagione estiva: insieme ai partner sportivi Verde Pisello ed Esosport saranno coinvolte circa mille persone nell’attività del plogging, un’attività importata dalla Svezia in grado di unire movimento fisico e cura per l’ambiente. “Quando nel marzo del 2018 Lorenzo e Andrea di Retake Buccinasco e Milano mi hanno proposto di organizzare sul Naviglio il primo Plogging Milanese, la mia risposta fu ‘perché no’, accompagnato da ‘scusa, ma cosa sarebbe il Plogging?’ – racconta Paolo Fossati de La Casa dei Trop Runner – Inutile dirvi che quel ‘perché no’ ha segnato l’avvio di tutti i Plogging successivi. E la storia, grazie al contributo di tanti nuovi seminatori di bellezza, continua”.

Il primo evento di corsa e raccolta di micro-rifiuti si terrà il 19 giugno al Lido di Milano, con la ripulitura del muro di via Diomede che segue il primo murale ecologico inaugurato lo scorso 7 giugno 2016. I dipendenti Samsung, invece, saranno protagonisti del secondo evento presso il Saini il prossimo 5 luglio: ripuliranno dalle scritte la facciata del Centro Sportivo e l’attività di plogging si sposterà al Parco Forlanini. “Sono orgogliosa che Retake Milano abbia scelto ancora una volta i luoghi di Milanosport per dimostrare quanta passione possa esserci nel difendere la bellezza degli spazi pubblici e l’ambiente. Lido e Saini sono pronti ad accogliere e sostenere la ‘rivoluzione gentile’ di Retake, capace di realizzare eventi pieni di entusiasmo e senso civico che diventano un reale esempio di come piccoli gesti quotidiani, come raccogliere i rifiuti, possano fare la differenza nel mantenere ancora più viva, vivibile e a misura d’uomo la nostra città”, ha commentato Chiara Bisconti, presidente di Milanosport.

“Dopo la fantastica esperienza dello scorso anno al parco Baden Powell che ha visto la partecipazione di 300 persone, abbiamo deciso di ripetere l’iniziativa con l’obiettivo di coinvolgere tutti i 450 dipendenti dell’azienda”, ha affermato Mario Levratto, head of external relations di Samsung Electronics Italia.

Il 10 luglio l’ultimo appuntamento vedrà impegnati i volontari di Retake insieme a 350 dipendenti Accenture per ripulire Darsena, Navigli, Conca del Naviglio, Parco della Basilica di Sant’Eustorgio e Parco Giovanni Paolo II (ex Parco delle Basiliche). In quest’ultimo plogging, ci sarà anche Simone Lunghi degli Angeli dei Navigli che con due Dragon Boat coordinerà i volontari per la raccolta dei rifiuti nei navigli.

Durante i tre “corri e raccogli”, inoltre, un’ultima novità da una neo nata associazione: “Refill non parte dalla volontà di cambiare le cose, ma dal desiderio di introdurre una nuova abitudine, quella di avere una borraccia sempre con sé, assicurando ovunque la presenza di Punti Acqua dove poter fare il pieno ‘on the go’ – spiegano Enrica e Margherita, fondatrici di Refill Italia – su modello inglese, l’obiettivo è di creare un’onda globale che condividano lo stesso sistema, facile, inclusivo, immediato, affinché dissetarsi non debba voler dire inquinare”.

Redazione